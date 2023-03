Student Economie uit De Panne ‘met businessplan voor cannabisverkoop’ krijgt geen straf

Een amper 18-jarige student Economie uit De Panne komt goed weg in de strafrechtbank van Veurne. De jongeman paste zijn studies toe ‘om een businessplan op te stellen voor de verkoop van cannabis’ en wou op die manier een startkapitaal verzamelen om een eigen zaak te starten. Hij kreeg de gunst van de opschorting.

Alhoewel de 18-jarige student Economie zijn businessplan zorgvuldig had opgestart, zag hij toch een iets over het hoofd. Dat de drugs die hij verkocht een geurtje had, letterlijk. Want de jongeman had speciaal een garagebox gehuurd voor de verkoop van drugs om niet op te vallen, maar had er geen rekening mee gehouden dat de marihuana in die box een doordringende geur verspreidde.

Het was dan ook per toeval dat de politie op 11 juni vorig jaar aan de garage passeerde, de marihuana rook, en besloot binnen te kijken. ““Daar troffen ze één kilogram marihuana aan, wat hasj, een weegschaal, zakjes, en blaadjes en ook: een businessplan aanwezig op zijn telefoon om de verkoop van de cannabis te regelen”, stelde de procureur. “Op die jonge leeftijd op dergelijke georganiseerde manier aan drugsverkoop doen, stemt tot nadenken.”

Startkapitaal zaak

De jongeman bleek een student Economie te zijn en had naar eigen zeggen een plan met de verkoop van cannabis. “Hij wilde op die manier zo snel mogelijk een startkapitaal hebben om later een eigen zaak te starten”, sprak zijn advocaat. “Uiteraard compleet fout. Hij zit nu aan zijn hogere studies bedrijfsmanagement.” Waarop de rechter repliceerde: “je bent er alvast op de verkeerde manier mee begonnen.”

Er werd zes maanden cel gevorderd, maar de rechter gaf hem de gunst van de opschorting. Een eenmalige kans om zijn blanco strafblad te behouden. (JH)