Student (21) veroordeeld voor voyeurisme in fitness Ingelmunster: “Ik raapte mijn gsm gewoon op in de douche”

“Het lijkt wel of je hier bent omdat je hier moet zijn, niet omdat je het wil of omdat je spijt hebt.” Een jong meisje uit Ingelmunster zette een 21-jarige jongeman flink op zijn nummer op de correctionele rechtbank van Kortrijk. Hij werd veroordeeld voor voyeurisme.

Op 25 november 2021 waren zowel Bob Z. als het meisje in de fitness in Ingelmunster aanwezig. Al tijdens het sporten had het meisje een onbehaaglijk gevoel omdat Z. haar bleef aanstaren. Toen ze ging douchen, deed ook hij dat in het douchehokje naast haar. Plots merkte ze op dat Z. onder de scheidingswand met zijn gsm bezig was. “Met de bedoeling haar naakt te filmen”, aldus de openbare aanklager, die een celstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro vorderde voor het voyeurisme.

“Wat spijt er jou, als je toch niets misdaan hebt?” – rechter

Een bemiddelingspoging mislukte, onder meer omdat Z. vond dat hij geen begeleiding voor problemen nodig had. “Ik had helemaal niet de bedoeling haar te filmen”, verdedigde Z. zichzelf voor de rechter. “Mijn gsm viel tijdens het douchen op de grond. In de reflectie van het scherm zag ik haar wel, maar eigenlijk wilde ik gewoon de gsm oprapen. Er stonden geen filmpjes op de gsm.”

“Het spijt me”, klonk het nog. “Wat spijt er jou, als je toch niets misdaan hebt?”, vroeg de rechter zich af. Het slachtoffer was heel emotioneel en vond de houding van Z. maar ondermaats. “Je hebt in het uitgaansleven al verschillende keren de kans gehad om je te excuseren toen je mij zag. Je deed het niet en stond gewoon te lachen.”

Bob Z. kreeg van de rechter een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro. (LSi)