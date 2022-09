Strafvordering voor diefstal en weerspannigheid in Oostende vervallen door overlijden van beklaagde

In een zaak van weerspannigheid en diefstal in Oostende heeft de Brugse correctionele rechtbank het verval van de strafvordering vastgesteld door het overlijden van de beklaagde. Farooq A. (30) overleed eind juli in de gevangenis van Brugge. De Irakees zat in voorhechtenis op verdenking van een moord in Oostende.

Het lichaam van het slachtoffer werd op donderdagochtend 22 april 2021 ontdekt in een kraakpand langs de Koninginnelaan in Oostende. De wetsdokter kwam tot de conclusie dat de Eritreeër door bruut geweld op het hoofd van het leven werd beroofd. Daarnaast kreeg de man meerdere messteken in het gezicht.

Problemen aan station

Diezelfde namiddag kon de politie al een mogelijke verdachte inrekenen. Farooq A. zou het eerder al aan de stok gehad hebben met het slachtoffer. Dankzij DNA-onderzoek kon hij bovendien snel aan de moord gelinkt worden, maar de verdachte bleef elke betrokkenheid ontkennen.

Daarnaast moest A. zich in twee dossiers voor de Brugse strafrechter verantwoorden. Zo veroorzaakte hij op 31 maart 2021 problemen aan het station van Oostende. De beklaagde weigerde aan de kant te gaan, waardoor een hek niet gesloten kon worden. Een werknemer van Securail en de spoorwegpolitie probeerden hem tevergeefs op andere gedachten te brengen. Tijdens de daaropvolgende schermutseling raakte een politieman gewond aan de pols en in het gezicht. A. stelde zich ook agressief op toen zijn dagvaarding werd betekend.

Diefstal in wapenwinkel

Op 9 april 2021 ging het mis toen de Irakees in een wapenwinkel in Oostende een alarmpistool wilde kopen. Toen de betaling niet lukte, vluchtte hij met het wapen de winkel uit.

De politie kon hem uiteindelijk aantreffen in een pand in de Schippersstraat. Naar eigen zeggen wilde hij het alarmpistool gebruiken om mensen bang te maken wanneer ze in zijn appartement zouden komen.

Psychiatrisch verslag

De correctionele zaak werd meermaals uitgesteld in afwachting van het psychiatrisch verslag in de moordzaak. De deskundigen oordeelden dat Farooq A. wel degelijk toerekeningsvatbaar was, maar een behandeling van de zaak kwam het niet meer.

Eind juli werd de beklaagde immers dood aangetroffen in zijn cel, wellicht door een overdosis. In die omstandigheden kon de rechter woensdagochtend enkel vaststellen dat de strafvordering vervallen is door het overlijden van de beklaagde.