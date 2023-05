Strafvermindering voor zoon die met vader peperdure toestellen uit hun failliete buurtwinkel online proberen te verkopen

De 29-jarige zaakvoerder van de voormalige buurtwinkel De Vroegmarkt in Torhout heeft in beroep een werkstraf gekregen voor misbruik van vertrouwen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. De straf van zijn vader werd bevestigd.

Een tweetal maanden voor de superette op 24 september 2018 failliet werd verklaard, liet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de inboedel. De zaakvoerders hadden immers een openstaande schuld van 20.000 euro bij de eigenaar van hun pand, een vastgoedmakelaar uit Torhout. Maar toen de deurwaarder met het oog op de boedelverkoop op 23 augustus de winkel langs de Schavelarestraat binnenstapte, bleken alle dure toestellen verdwenen.

Het ging onder meer om een Fiat 500, vlees-, kaas- en broodsnijmachines, kippenspit, een muziekinstallatie en een fornuis. De zaakvoerders, D.D. uit Roeselare en z’n vader D.D. uit Middelkerke, weigerden te vertellen waar de goederen zich bevonden en wasten hun handen in onschuld. Op 10 augustus 2020 werd een deel van de inboedel uiteindelijk teruggevonden in een garagebox langs de Oostendestraat in Torhout. Ze kregen elk een jaar cel met uitstel, maar in beroep herleidde het hof de straf voor de zoon naar een werkstraf van 120 uur. De vader ziet de straf van een jaar met uitstel bevestigd. (OSM)