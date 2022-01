Strafrechter in Veurne is mild voor jongeman (20) uit De Panne die kan aantonen dat hij geen drugs meer gebruikt

Een 20-jarige jongeman uit De Panne kreeg van de strafrechter in Veurne een grote gunst. K.J. stond terecht wegens bezit van pepperspray en cannabis maar toonde aan dat hij nu clean is. Hij kreeg zes maanden cel en 8.000 euro boete, beiden met uitstel.

De 20-jarige K.J. werd twee keer op korte tijd betrapt met een vrij grote gebruikershoeveelheid cannabis op zak. Dat gebeurde eens toen hij eind 2020 in het skatepark van De Panne betrapt werd toen hij joints aan het roken was. Er volgde een huiszoeking en daarbij werd nog eens 16 gram cannabis gevonden.

Op diezelfde dag werd echter ook een bus pepperspray gevonden in een lade van een kast. De drugs en het wapen werden in beslag genomen. Op 3 september kreeg K.J. voor de drugs 6 maanden cel en 8.000 euro boete maar hij daagde toen niet op. Dat deed hij nu wel, want hij stond opnieuw terecht voor een drugszaak.

Helft budget voor drugs

“Tijdens een verkeerscontrole in Wuustwezel zat hij achteraan in een auto als passagier”, schetst de procureur. “Daar werd hij betrapt met een zakje met 20 gram cannabis. Het zijn telkens grote hoeveelheden en hij zegt zelf al te gebruiken sinds zijn 16 jaar. Hij leeft van een uitkering van het OCMW en spendeert de helft van zijn budget voor drugs.”

De rechter gaf de jongeman op zijn proces de kans om te bewijzen dat hij wel van de drugs kan blijven. Hij volgde een traject bij De Sleutel en toonde via urinetesten aan dat hij nu clean is. Daarom kreeg hij nu met de celstraf en boete met uitstel een gunst.

(JH)