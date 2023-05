Straffen voor Ichtegems koppel dat met buurman op strafexpeditie trekt voor gestolen 150 euro

Een voormalig koppel en hun toenmalige buurman uit Ichtegem krijgen in beroep een straf met uitstel voor een diefstal met geweld. Ze gaven een man die hen nog 150 euro moest, klappen in zijn eigen woning in Kortemark en namen ook zijn televisietoestel mee.

De politie werd op 18 juni 2021 voor een vechtpartij in Kortemark. Een vijftiger had klappen gekregen in z’n eigen woning door twee mannen en een vrouw. H.V. had een gebroken oogkas en vier gebroken ribben, maar bleek ook zwaar onder invloed van alcohol.

Overeenkomst

H.V. vertelde de agenten dat hij bezoek had gekregen van S.D. (51) uit Ichtegem, samen met Gistelnaar P.D. (53), de toenmalige partner van S.D., en hun buurman M.C. (49). S.D. beschuldigde H.V. ervan 150 euro te hebben gestolen en om die terug te eisen, nam ze M.C. en P.D. mee.

Volgens hen werden eerst nog enkele pintjes gedronken en werd overeengekomen zijn televisie in pand te nemen. Er zou ook een overeenkomst in die zin zijn opgesteld en ondertekend. Pas nadien zou H.V. agressief zijn geworden en met een blik bier hebben gegooid.

Werkstraf

P.D. gaf toe hem een vuistslag op zijn oog te hebben gegeven, maar hoe hij aan vier gebroken ribben kwam, weet niemand. Ze kregen alle drie achttien maanden cel. In beroep benadrukte dat S.D. nooit heeft geslagen en ook nooit heeft gevraagd om te slaan.

P.D. uit Gistel vroeg ook een straf met uitstel, maar nog liever een werkstraf om zijn werk bij de gemeente te kunnen behouden. M.C. zorgt voor een verlamde zieke vriendin en is naar eigen zeggen af van de alcohol. Het hof ging op alle vragen in. S.D. en M.C. kregen opnieuw 18 maanden, maar met uitstel. P.D. kreeg eveneens zijn gevraagde werkstraf. Hij moet 180 uur uitvoeren of anders volgt een gevangenisstraf van 18 maanden. (OSM)