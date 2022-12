Strafblad ontbreekt in dossier: Pool die ramkraak pleegde op Tieltse nachtwinkel mag gevangenis verlaten

Een 29-jarige Pool heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor een resem diefstallen en een ramkraak in Tielt. Omdat zijn Europees strafblad ontbrak in het dossier kon de rechter hem geen effectieve straf opleggen.

Op 25 april merkte een vrouw dat de brandstof uit haar voertuig gestolen was op de parking van de Delhaize in Tielt. In de tank waren vier gaatjes geboord. Dankzij camerabeelden van de feiten kon de zaakvoerster daags nadien de bestelwagen van de dader opnieuw spotten op de parking. De bestuurder, Przemyslaw P., werd in de winkel ingerekend. Daar had hij net twee blikjes bier, deodorant, scheermesjes, een wijnkoeler en wat voedingswaren buitgemaakt.

Verder onderzoek linkte de Pool aan diefstal van 50 bakken leeggoed twee dagen eerder op de parking van dezelfde supermarkt. In zijn bestelwagen lag immers een leeggoedticket ter waarde van 166,50 euro van de Colruyt in Roeselare. Op 25 april pleegde P. met zijn Renault Master ook nog een ramkraak op een nachtwinkel in Tielt. Daar ging hij met sterke drank, tabak en 200 euro uit de kassa aan de haal.

Op de dool

P. ontkende de ramkraak en kon zich de brandstofdiefstal niet meer herinneren. In zijn bestelwagen lag evenwel een accuboormachine die naar mazout rook. De verdediging drong aan op een straf met uitstel. “Mijn cliënt is op de dool en woonde in zijn bestelwagen”, pleitte meester Ellen Eneman.

Hoewel de Pool tijdens het onderzoek verklaard had hij in Nederland en Polen al veroordelingen opliep, ontbrak zijn Europees dagblad in het dossier. Hierdoor kon de rechter enkel rekening houden met zijn blanco strafregister in België en legde ze de beklaagde een celstraf met uitstel op. Na acht maanden voorhechtenis komt de Pool dus vrij. (AFr)