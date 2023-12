Straf met uitstel voor man (37) die twee ribben breekt bij ritje in combi en wat later amok maakt op politiekantoor

Een 37-jarige man uit Menen maakte amok op het politiekantoor omdat hij even voordien twee ribben brak bij een ritje in de combi. Volgens hem hadden ze zijn gordel slecht vastgemaakt. Hij krijgt zes maanden met uitstel, de minimumstraf. De rechter zei rekening te hebben gehouden met de bijzondere omstandigheden.

De beklaagde B.S. was op 15 april even de pedalen kwijt nadat hij daags voordien zijn vriendin betrapte met een andere man. De politie bracht hem tot tweemaal toe naar de psychiatrie. Hij mocht telkens weer beschikken, maar bij een van de ritten in de combi, brak S. twee ribben. Volgens de politie maakte S. zelf zijn gordel los, maar hij houdt vol dat hij niet goed vastgemaakt werd.

S. trok daarom later naar het commissariaat in Menen om klacht in te dienen tegen de verantwoordelijke inspecteur. “Hij wilde de naam van de persoon die hem vervoerd had en dreigde iedereen te vermoorden als ze die niet zouden geven”, zei de procureur op het proces.

Nog niet afgelopen

De stiefvader van B.S. kwam naar het politiekantoor om hem op te pikken maar toen S. in de wagen wou stappen, werd hij er terug uitgetrokken door de politie. “Ik ben toen ook uitgestapt”, zei de stiefvader. “Ik wou bemiddelen omdat ze met vier man op hem lagen, maar er zat meteen ook een agent in mijn nek.”

Ook de stiefvader werd vervolgd voor weerspannigheid maar de rechter gaf hem de gunst van de opschorting, hij krijgt dus geen straf. B.S. krijgt zes maanden cel en 800 euro boete, beiden met uitstel.