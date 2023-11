Stookte lerares (45) 15-jarige dochter aan tot parfumdiefstallen in Nieuwpoort en Brugge?

Heeft een 45-jarige lerares uit het Waalse Péruwelz haar eigen 15-jarige dochter aangestookt om verschillende parfumdiefstallen te plegen in de Ici Paris XL in Nieuwpoort en Brugge? Het parket denkt van wel, en wil de vrouw met 1 jaar cel met uitstel zwaar straffen. De vrouw schreeuwt haar onschuld uit. “Ik wist van niks! Mijn dochter puberde en pas na de tweede keer werd ze betrapt. Ik ben zo beschaamd”, sprak I.B.

Zowel op 8 en 9 april waren de 45-jarige vrouw uit het Waalse Péruwelz en haar 15-jarige tienerdochter op uitstap in West-Vlaanderen. Eerst vertoefden ze in Nieuwpoort, daarna in Brugge. Op 8 april werden zeven stuks cosmetica en parfum gestolen in de Ici Paris XL in Nieuwpoort. Die diefstal werd niet opgemerkt. ’s Anderendaags werd het 15-jarig meisje echter op heterdaad betrapt in Brugge.

Moeder houdt kassierster bezig, dochter steelt

“Beiden werden verhoord waarbij de 15-jarige dochter stelde op eigen houtje te handelen”, sprak de procureur. “Ook de moeder zei dat ze van niets wist. Daarna werden echter camerabeelden bekeken van in de winkel in Nieuwpoort. Daarop was duidelijk te zien dat I.B. de kassierster vooraan bezighield, terwijl haar dochter achteraan de winkel hurkte, verschillende producten uit de verpakking haalde en wegstopte. Zo stal ze in totaal 163 euro. Volgens ons stookte de moeder haar dochter duidelijk aan om de diefstallen te plegen. Het is duidelijk dat ze voor afleiding zorgde en bovendien blijkt dat ze reeds zaterdagavond 8 april ontdekte dat haar dochter had gestolen in de winkel. Ze zei dat ze zich daarop kwaad maakte maar toch gaat ze zondag opnieuw naar de Ici Paris XL, dit keer in Brugge. En de gestolen parfum gooide ze zogezegd weg. Dat is ongeloofwaardig.” Er werd 1 jaar cel met uitstel en 1.200 euro boete gevraagd.

Beschaamd voor dochter

De 45-jarige vrouw, die lerares blijkt te zijn, en haar advocaat Thomas Bailleul weerlegden het verhaal echter. “De moeder wist echt van niks. We kunnen zelfs bewijzen dat ze pas zondagavond, na de betrapping in Brugge, van haar dochter te horen kreeg dat het meisje ook in Nieuwpoort had gestolen. Het gaat om een puberdochter die het moeilijk had met de echtscheiding en daarom vreemd deed”

Ook de vrouw weerlegde de feiten. “Ik ben lerares en sta ook in voor de opvoeding. Waarom zou ik zoiets doen? Ik wist van niks en schaamde me enorm. Later nam ik mijn dochter zelfs mee naar de winkel om haar excuses aan te bieden.” Ook de procureur leek daarna mogelijk de moeder te geloven. Het is nu aan de rechter om te oordelen. “Weet wel dat het parket van Doornik nog steeds kan beslissen uw dochter te sanctioneren, want dan is het voor haar bewezen”, sprak de rechter. Vonnis op 8 december. (JH)