Stiefvader uit Moorslede ontkent jarenlange verkrachting stiefdochter: “Nooit geboterd tussen ons”

Drie jaar nadat de relatie met haar moeder spaak liep, diende een zestienjarig meisje klacht in wegens jarenlange verkrachting door haar stiefvader uit Moorslede. De 46-jarige man vroeg een leugendetectortest om zijn onschuld te bewijzen, maar keerde van een kale reis terug. Toch blijft hij aan de rechter de vrijspraak vragen.

De man had tussen 2010 en 2016 een relatie met de moeder van het meisje. Die liep spaak. Op 25 februari 2019 diende de vrouw klacht in tegen haar ex omdat hij haar dochter vanaf haar achtste jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. “Hij zorgde er telkens voor dat hij alleen met haar was”, aldus de advocaat van de vrouw. “Dan volgde er penetratie met de vinger en orale bevrediging. Praten durfde ze niet omdat ze bang van hem was.” De moeder reageerde verrast op de ontboezemingen van haar dochter in 2019, alhoewel het meisje vier jaar eerder al eens een briefje onder haar kussen had verstopt waarin ze over het misbruik vertelde. Die manier van handelen had ze eens in een aflevering van ‘De Buurtpolitie’ gezien.

De openbare aanklager vorderde een celstraf van vier jaar, waarvan de helft effectief. “De gebeurtenissen hadden een grote impact op het meisje en gebeurden in de veilige haven van de gezinswoning, onder meer in de douche waar ze een episode van een pornofilm moest naspelen. Als ze zweeg, mocht ze bijvoorbeeld mee naar een tuningevent.”

Leugendetector

De man uit Moorslede schreeuwt drie jaar na de beschuldigingen nog altijd zijn onschuld uit. Een poging om dat met een leugendetectortest te bewijzen, mislukte. “Er zijn geen objectieve bewijzen, enkel verklaringen acht jaar later”, aldus advocate Floor Ameye. “Het verhaal van het meisje klopt niet als er gevraagd wordt naar haar leeftijd, het moment van de feiten, de frequentie,… Ze kampte met psychische problemen en die liggen aan de oorzaak van haar valse verklaringen. Blijkbaar speelde ze ooit eens een scène uit, jawel, ‘De Buurtpolitie’ na om niet meer naar haar moeder en stiefvader te moeten terugkeren.”

“Er zijn vele redenen om te twijfelen aan haar verhaal”, beaamde advocaat Thomas Gillis. “Voor de man is dit de zaak van zijn leven. Maar probeer maar eens uw onschuld te bewijzen.”

“Ik heb altijd als goede stiefvader voor haar paraat willen staan, maar het heeft nooit tussen ons geboterd”, vertelde de man zelf aan de rechter. “Ze gaf me de schuld van de breuk tussen haar moeder en haar vader en heeft mijn gezag nooit aanvaard.”

Vonnis op 14 februari. (LSi)