Stiefvader (36) krijgt 54 maanden cel voor verkrachting en aanranding stiefdochter (8)

Een 36-jarige man uit Torhout moet zich laten begeleiden voor zijn seksuele problemen en mag geen contact meer hebben met zijn voormalige stiefdochter uit Kortrijk. De rechter veroordeelde hem dinsdag tot een celstraf van 54 maanden, waarvan 18 maanden effectief, voor de jarenlange verkrachting en aanranding van het meisje.

In het najaar van 2020 ging het onderzoek van start nadat de moeder van het meisje met haar ex, de vader, had overlegd over het veranderde gedrag van hun dochter die toen 14 jaar was geworden. De moeder had even voordien te horen gekregen dat het meisje al enkele jaren door de nieuwe vriend van de moeder was misbruikt.

Hij raakte haar ongepast aan borsten en geslachtsdelen aan maar verkrachtte haar ook meerdere keren per week toen ze in haar slaapkamer in bed lag. De eerste klachten over ongepast gedrag bereikten de moeder al eerder maar toen had ze daar weinig geloof aan gehecht.

Bewezen

De stiefvader bekende tijdens zijn verhoor de ongepaste aanrakingen maar ontkende steeds de verkrachtingen. Toch achtte de rechter ook die beschuldigingen bewezen. Als de stiefvader zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, blijft enkel 18 van de 54 uitgesproken maanden celstraf effectief.

Tien jaar mag hij geen functies meer uitoefenen bij verenigingen die zich richten op minderjarigen.

(LSi)