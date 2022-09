Sterke stijging correctionele zaken door corona-inbreuken

In Oost- en West-Vlaanderen is het aantal dossiers voor de correctionele rechtbank en de politierechtbank het vorige gerechtelijk jaar sterk gestegen door de vele zaken rond inbreuken op de coronamaatregelen. Dat heeft de Gentse procureur-generaal Erwin Dernicourt donderdag gezegd bij de plechtige opening van het nieuwe gerechtelijke jaar in Gent.

Bij de correctionele parketten in Oost- en West-Vlaanderen groeide het aantal nieuw ingeschreven strafzaken van 11.270 in 2020 naar 14.017 vorig jaar, een toename van 25 procent. “De immense stijging is blijkbaar het gevolg van een hoog aantal beroepen tegen vonnissen van de politierechtbank inzake inbreuken op de ministeriële besluiten om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De stijging van totaal aantal nieuw ingeschreven zaken gaat gepaard met een gelijkaardige stijging van het aantal correctionele vonnissen.” Het aantal afgesloten correctionele dossiers ging van 12.065 in 2020 naar 13.884 in 2021.

Bij de politierechtbanken ging het om een toename van nieuwe zaken van 20 procent, van 40.534 in 2020 naar 48.835 vorig jaar. “Er is een enorme stijging van het aantal inleidingen enerzijds en het aantal vonnissen anderzijds”, zei de procureur-generaal. “Vermoedelijk zal deze stijging in 2022 grotendeels teniet gedaan worden omdat het aantal dossiers met betrekking tot inbreuken op de ministeriële besluiten drastisch is gedaald.”

In de correctionele kamers van het Gentse hof van beroep was er een aangroei van zeven procent in het aantal nieuw ingeleide zaken. “De jaarlijkse stijging van het aantal nieuw ingeleide correctionele zaken zette zich verder door in 2021. Gelukkig kent ook het aantal eindarresten een stijging van ongeveer 10 procent waardoor de stock aan te behandelen dossiers toch nog licht gedaald is. De kaap van de 1.500 arresten in correctionele zaken is nu wel heel dichtbij. Ongeveer 1.000 zaken zijn op dit ogenblik in behandeling, verspreid over vijf correctionele kamers”, meldde Dernicourt.

Wat de strafuitvoeringsonderzoeken betreft, werden er vorig jaar 137 dossiers aangelegd voor een potentieel te innen bedrag van 13.243.048,23 euro. Een strafuitvoeringsonderzoek kan opgestart worden bij gebrek aan volledige betaling van een opgelegde verbeurdverklaring, geldboetes of gerechtskosten. De procureur-generaal belastte begin 2018 een magistraat op het parket-generaal met de opvolging van alle dossiers die in aanmerking komen voor zo’n strafuitvoeringsonderzoek.

De afkoopwet bracht vorig jaar opnieuw meer geld op, maakte Dernicourt bekend. “De parketten van de procureurs des Konings hebben in het kalenderjaar 2021 niet minder dan 59 verruimde minnelijke schikkingen voorgesteld voor een totaal bedrag van 7.623.246,68 euro. Voorafgaandelijk werd er 3.784.622,03 euro aan de fiscale administraties betaald en was er een voorafgaande afgifte van vermogensvoordelen van 8.000.042,53 euro. Op die wijze konden opnieuw op een efficiënte en voor de Belgische overheid financieel voordelige wijze dossiers afgesloten worden die anders wellicht aanleiding tot jarenlange procedureslagen hadden gegeven.” In 2020 waren 39 verruimde minnelijke schikkingen voorgesteld, voor een totaal bedrag van 4,5 miljoen euro en 3,9 miljoen euro aan de fiscale administraties.