Stelende poetsman uit Bredene riskeert zeven maanden cel nadat hij door politie in val werd gelokt bij 70-jarige vrouw uit Oostende

Een 45-jarige Bredenaar riskeert voor de Brugse rechtbank zeven maanden wegens huisdiefstal.

In mei 2021 ging L.U. als poetshulp aan de slag bij een 70-jarige vrouw uit Oostende. Op een dag wou de vrouw enkele enveloppen vullen met geld voor haar kinderen en kleinkinderen.

Speciaal poeder

Ze opende het geldkoffertje dat ze op haar kamer bewaart en merkte dat er 2.150 euro ontbrak. De vrouw vermoedde dat L.U. het geld gestolen had en stapte naar politie. Die besloot de dief in de val te lokken door het geld in het koffertje met een speciaal poeder te bestrooien en de serienummers van de biljetten te noteren.

Op 20 januari keerde L.U. terug en toen er opnieuw 200 euro uit het koffertje verdwenen bleek, werd hij gearresteerd. “Door het poeder sloegen zijn handen een blauwe kleur uit onder een UV-lamp”, verduidelijkte de procureur. “Hij had ook voor 200 euro bankbriefjes bij met dezelfde serienummers als diegene in het koffertje.”

Werkstraf

L.U. waste zijn handen aanvankelijk in onschuld, maar later gaf hij de diefstal van 20 januari toe. De eerdere feiten bleef hij tijdens zijn proces met klem ontkennen. Zijn advocaat Mathieu Langerock drong aan op een werkstraf.

De uitspraak volgt op 3 juni. (AFr)