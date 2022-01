Stelende moeder uit Gistel die buit in kinderwagen verborg hoeft niet naar cel

Een 28-jarige vrouw uit Gistel heeft in de Brugse rechtbank twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor winkeldiefstallen in Oostende en Gistel. Haar werkwijze was opmerkelijk.

Op 16 november 2020 verborg M.M. bij Kruidvat in Oostende enkele verzorgingsproducten in haar kinderwagen en probeerde zo de kassa te passeren. De Roemeense vrouw werd evenwel betrapt. Op 10 april vorig jaar probeerde ze op dezelfde manier schoenen te stelen bij Bristol in Oostende maar opnieuw werd ze betrapt. En op 30 mei sloeg ze ook toe bij Lidl in Gistel. Ze probeerde er een zak met etenswaren naar buiten te smokkelen maar liep eens te meer tegen de lamp.

Ook in Duitsland en Spanje betrapt

De moeder van drie kinderen betaalde na elke betrapping de rekening, maar volgens de procureur was dat enkel om te ontsnappen aan vervolging. “Wellicht zijn deze drie feiten maar het topje van de ijsberg. De beklaagde werd trouwens in Duitsland en Spanje al veroordeeld voor diefstallen. Dat bracht haar niet tot inkeer.”

Advocaat Klaas Van Dorpe vroeg tevergeefs een werkstraf voor M. “Mijn cliënte ziet haar fout in”, pleitte hij. “Ze werkte eerder al als poetsvrouw en is nu op zoek naar werk.” (AFr)