Steeds meer begeleiding voor slachtoffers in West-Vlaamse justitiehuizen

In vier jaar tijd steeg het aantal West-Vlaamse dossiers bij Slachtofferonthaal met 70 procent. Een cijfer waar minister van Justitie Zuhal Demir heel tevreden mee is: “Voor de Vlaamse justitie komt het slachtoffer op de eerste plaats”, klinkt het.

Op woensdag 22 februari is het Internationale Dag van het Slachtoffer. Om die gelegenheid wat extra in de verf te zetten publiceert de minister vandaag cijfers over Slachtofferonthaal, een dienstverlening die 30 jaar geleden werd opgericht om slachtoffers van zware criminaliteit te informeren over hun dossier en het proces mee met hen op te volgen.

In de vier West-Vlaamse justitiehuizen werden vorig jaar 1.937 dossiers geopend in het kader van Slachtofferonthaal: 771 in Brugge, 776 in Kortrijk, 206 in Veurne en 184 in Ieper. Daarbij kregen er in totaal 2.580 slachtoffers begeleiding en ondersteuning tijdens hun gerechtelijke procedure. Dat zijn er maar liefst 1.062 meer dan in 2019, een stijging van 70 procent sinds het aantreden van minister Demir.

“De tijd dat justitie een zaak was van rechtbanken en daders moet achter ons liggen”

“In heb altijd gezegd dat justitie meer moet doen om slachtoffers bij te staan. Ik heb daar beleidsruimte en middelen voor gecreëerd. Het feit dat we een pak meer slachtoffers kunnen helpen is het resultaat van een goede samenwerking met de federale parketten en degestage groei in het aantal justitieassistenten die we hiervoor willen inzetten. De tijd dat justitie een zaak was van rechtbanken en daders moet achter ons liggen. Een correcte behandeling van slachtoffers en slachtofferrechten komt steeds meer naar de voorgrond”, aldus de minister.