Start gerechtelijk jaar: West-Vlaamse rechtbanken buigen zich over mensensmokkelzaak en roofmoord Oostrozebeke

Een roofmoord in Oostrozebeke, een moord in een kapsalon, een grote mensensmokkelzaak en een dodelijk ongeval in een chocoladebedrijf. Het is maar een kleine greep uit de zaken die het komende gerechtelijk jaar behandeld zullen worden in Brugge. Ook YouTuber Acid, veertien actievoerders van Greenpeace en een klimaatactivist zullen zich moeten verantwoorden voor de Brugse rechtbank. In de rechtbank van Veurne staat er onder meer een dossier van onterende behandeling in een woonzorgcentrum in Nieuwpoort op de agenda. Hieronder een overzicht per West-Vlaamse rechtbank:

Brugge

Roland Roelens. © GF

Op 12 september wordt de volksjury samengesteld voor het proces over een roofmoord in Oostrozebeke. Roland Roelens (66) werd in oktober 2016 de keel overgesneden, maar de vermoedelijke dader, Nico Torck (44), overleed enkele dagen later in de gevangenis. Torcks echtgenote, Christelle Vercaemst (52), hun dochter Melissa Torck (27) en Pedro Bouckaert (49) moeten zich wel nog voor het West-Vlaamse assisenhof verantwoorden voor hun aandeel in de feiten. Het eigenlijke proces gaat op vrijdag 15 september van start en zal wellicht ruim een week in beslag nemen.

Links de dader, Ridoan O. Rechts het slachtoffer, Jill Himpe. © LK/GF

Momenteel zijn er nog geen data vastgelegd voor de volgende assisenprocessen in Brugge. In principe zal de volksjury zich dit najaar nog moeten buigen over de moord op Jill Himpe (36). De vrouw uit Wevelgem werd in november 2019 door haar ex-partner Ridouan Oudaha om het leven gebracht in Aalbeke.

Wellicht zal ook Abdellatif Belarbi zich dit gerechtelijk jaar voor het hof van assisen moeten verantwoorden voor moord. In zijn kapsalon in De Panne beroofde hij Alban Demora (31) in september 2020 met messteken van het leven. De beschuldigde houdt vol dat hij zich enkel wilde verweren.

Alle West-Vlaamse dossiers van mensensmokkel en mensenhandel worden ook dit jaar in Brugge behandeld. Vanaf 6 september zal een proces tegen 21 leden van een grote mensensmokkelbende gehouden worden. De Koerdische bende werkte vanuit Duitsland en smokkelde transmigranten met gammele bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. De kopstukken riskeren tot vijftien jaar gevangenisstraf.

Diezelfde correctionele kamer is ook bevoegd voor alle sociaal strafrecht, zoals ernstige arbeidsongevallen en sociale dumping. Dit gerechtelijk jaar zullen bijvoorbeeld opnieuw meerdere bedrijven zich moeten verantwoorden voor sociale dumping in de bouw- en de transportsector.

Robbe Vandecasteele (18) werd geëlektrocuteerd. © GF

Een chocoladebedrijf uit Veurne staat op 27 oktober dan weer terecht voor onopzettelijke doding. Een 18-jarige stagiair uit Oostduinkerke werd in mei 2021 geëlektrocuteerd tijdens werken aan een elektrische installatie.

Op 7 september gaat het proces tegen YouTuber Acid van start. Nathan Vandergunst (24) uit Blankenberge werd rechtstreeks gedagvaard door een voormalig lid van studentenclub Reuzegom en het restaurant van diens ouders. Acid, die een ophefmakende video over enkele Reuzegommers verspreidde, moet zich onder andere verantwoorden voor laster en elektronische overlast.

Klimaatactivist Wouter Mouton kleefde zich vast aan hét topwerk van Jan van Eyck in het Groeningemuseum. © Archief Davy Coghe

Een beruchte klimaatactivist moet zich op 18 september dan weer verantwoorden voor beschadiging in het Groeningemuseum in Brugge. Wouter M. (45) kleefde zich in juli 2022 vast aan een schilderij van Jan Van Eyck. De Bruggeling werd in Nederland al veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdachte van de moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende kent op 19 september zijn straf in een ander dossier. Tijdens een banale discussie dreigde Elvir S. (33) er in november 2022 meermaals mee dat hij een buschauffeur zou vermoorden. Voor die feiten hangt de Noord-Macedoniër een jaar effectieve gevangenisstraf boven het hoofd.

Op dezelfde zitting doet de rechter ook uitspraak in een zaak van een voormalig deelnemer aan Temptation Island. M.N. (30) zou een Brugse pastabar ruim 20.000 euro lichter gemaakt hebben. Voor oplichting van zijn werkgever riskeert de Bruggeling twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel.

Toeristen vielen die dag de politie aan op het strand van Blankenberge. © Archief JVM

Ruim drie jaar na de feiten zullen op 25 september de pleidooien gehouden worden op het proces over de strandrellen in Blankenberge. Vijf Brusselse twintigers staan terecht voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Op 8 augustus 2020 bekogelden meerdere amokmakers de politie en de redders.

Vijf rubberboten van Greenpeace drongen, met toestemming van de exploitant en onder toeziend oog van de politie, het terrein van Fluxys binnen. © Archief Belga

Ook de zaak tegen veertien actievoerders van Greenpeace zal wellicht voor ophef zorgen. De beklaagden moeten zich op 4 oktober verantwoorden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Op 29 april bezetten ze urenlang de gasterminal van Fluxys. In theorie riskeren ze voor die feiten tot een jaar gevangenisstraf en/of tot 8.000 euro boete.

Een 54-jarige man uit Knokke-Heist staat op 9 oktober terecht op verdenking van een moordpoging op een 60-jarige sekswerker. Tijdens een discussie over de betaling zou Alain A. in februari 2022 meermaals in het gezicht van het slachtoffer gestoken hebben. De beklaagde beweert echter dat hij eerst zelf werd aangevallen door de Nederlandse vrouw.

Links Chris V. Rechts zijn dochters van vijf en acht jaar die hij door verstikking om het leven bracht. © Montage KW

De verdachte van de moord op zijn twee dochters in Waardamme, moet op 11 december in een ander dossier voor de rechter verschijnen. Chris V. (44) staat terecht voor partnergeweld en verkrachting, maar ontkent dat hij zijn toenmalige echtgenote in augustus 2022 verkrachtte. Een drietal maanden later bracht hij hun dochters van vijf en acht jaar oud door verstikking om het leven.

De bekende Oostendse broers Peter en Rudolf Marchand staan op 24 januari 2024 terecht voor grootschalige witwaspraktijken. De bal ging aan het rollen toen Peter Marchand in juni 2019 tegen de lamp liep met een sportzak vol cash geld. Alles draait rond het witwassen van Britse ponden, wellicht afkomstig uit illegale sigarettenverkoop. Naast de Oostendse broers moeten nog tien mensen en zes vennootschappen zich verantwoorden voor het gesjoemel, waar ruim honderd miljoen euro mee gemoeid zou zijn.

Op 12 februari 2024 moet de directeur van Koninklijk Werk Ibis in Bredene zich verantwoorden voor een reeks zedenfeiten op minderjarige jongens. Het gaat onder andere om verkrachting, aanranding, aanzetten tot ontucht, online grooming en bezit en verspreiding van kinderporno. Op ruim tien jaar tijd zouden P.D. (62) en zijn kompaan uit Zoersel een twintigtal slachtoffers gemaakt hebben.

Ook de Brugse raadkamer zal zich dit gerechtelijk jaar opnieuw over enkele opmerkelijke dossiers moeten buigen. Zo vraagt het parket om topchef Willem Hiele naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor geweld tegen een werknemer van zijn restaurant. Daarnaast zitten ook nog heel wat verdachten in de cel voor hun rol in een internationale drugsbende. Het gaat onder andere om Flor Bressers en de Braziliaanse drugsbaron Sergio Roberto de Carvalho. Via de haven van Rotterdam werd in ladingen mangaanerts op grote schaal cocaïne ingevoerd vanuit Brazilië.

Veurne

Een 37-jarige Libanees riskeert in de Veurnse correctionele rechtbank 4,5 jaar gevangenisstraf voor het bestelen van een belegger uit Knokke. Simon T. zou het slachtoffer via een vals profiel op Discord bijna 200.000 euro aan bitcoins afhandig gemaakt hebben, maar ontkent elke betrokkenheid. De rechter doet uitspraak op de zitting van 19 september.

De feiten speelden zich af in woonzorgcentrum De Zathe. © Archief MVO

Wellicht zal in het najaar ook het proces ingeleid worden in een dossier van onterende behandeling in een woonzorgcentrum in Nieuwpoort. Een hoofdverpleegkundige en een andere verpleegkundige zouden in november 2017 een nieuwe collega overtuigd hebben om een aerosolbehandeling toe te passen op de anus van een dementerend persoon. De toenmalige directeur van De Zathe staat terecht voor schuldig verzuim.

In Veurne loopt ook nog steeds het gerechtelijk onderzoek naar een opvallende moord in Diksmuide. Ilir S. (28) uit Koekelare werd op 17 juli 2022 doodgeschoten langs de IJzerdijk in deelgemeente Stuivekenskerke. Zijn schoonvader Stephane V. (55) ontkende lang elke betrokkenheid bij de schietpartij, maar ging ondertussen toch door de knieën.

Kortrijk

Ward Vergote. © Archief JS

Begin november moet burgemeester van Moorslede Ward Vergote (Visie) voor de correctionele rechter in Kortrijk verschijnen. Hij werd gedagvaard voor belangenvermenging. Volgens het parket kocht Vergote in 2017 een stuk landbouwgrond voor 192.000 euro dat hij daarna mee hielp herbestemmen tot ambachtelijke zone. Op die manier kon hij de grond voor het dubbele van de prijs opnieuw verkopen. Het onderzoek kwam er na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen.