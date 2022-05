Stalker uit Veurne verwijt familie van ex hem te willen pluimen: “Ik ben zoals de ezel van de Meli”

Een 43-jarige man uit Veurne riskeert drie jaar cel voor hardnekkige belaging, partnergeweld en woonstschennis tegenover zijn vroegere vriendin. Volgens J.V. verzint de familie van zijn ex veel feiten om ‘hem te pakken en geld af te troggelen’. “Ik voel me als de ezel van de Meli die goud moet schijten als hij een wortel ziet”, sprak J.V tegen de rechter.

De zeven maanden durende relatie tussen J.V. en zijn ex C. verliep op zijn zachtst gezegd nogal hobbelig. Toen de vrouw in januari de relatie definitief wou beëindigen pikte J.V. dat niet en viel hij de vrouw lastig, wat hij ook al eerder had gedaan.

Op 20 januari gaf hij haar een slag en werd hij aangehouden. “Het gaat om feiten in de relationele context met hardnekkige belaging”, sprak de procureur. “Niet alleen tegenover zijn ex maar ook tegenover haar familie. Hij pleegde tot tweemaal toe woonstschennis, vernielde er een brievenbus en deelde de vrouw finaal een slag uit. De man werd eerder al veroordeeld voor belaging. Ik vraag drie jaar effectieve celstraf.” C. vroeg een morele schadevergoeding van 5.000 euro en haar familie nog eens 2.500 euro.

Ezel van de Meli

De advocaat van J.V. trok fel van leer. “Op de slag na en de vernielde brievenbus, die reeds vergoed is, zijn er nul objectieve bewijzen. Men gelooft volledig C. en haar familie die er alles aan doen om mijn cliënt te pakken, enkel omdat ze hem geen goede partij vonden nadat ze te weten kwamen dat hij eerder veroordeeld werd voor belaging. Het is C. zelf die de relatie in stand wou houden, tot vlak voor de slag. Ze gingen twee dagen eerder zelfs nog op weekend naar Frankrijk. Zij is zelfs nog steeds verliefd op hem maar heeft schrik van haar ouders. En nu vraagt men zo’n extreme schadevergoeding enkel om hem te pakken.” Dat beaamde ook J.V. met een opvallende quote tegen de rechter. “Kent u die ezel van de Meli vroeger nog? Die goud moest schijten als je hem een munt gaf? Wel, ik ben die ezel die de hele tijd een wortel voor zijn neus werd gehouden.”

Vonnis op 31 mei. (JH)