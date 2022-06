Stalker uit Veurne krijgt grote gunst van rechter, maar schendt elke voorwaarde: “Hij gebruikte zijn vriendin als slavin”

Een veertiger uit Veurne heeft de grote gunst die hij kreeg van de strafrechter in Veurne grondig verprutst. Op 29 maart kreeg S.C. wegens verregaande stalking en een inbraak bij zijn ex 18 maanden cel met uitstel. Hij moest zich aan een reeks voorwaarden houden maar schond die zowat allemaal. Gevolg: hij zit nu effectief in de gevangenis.

De rechter was in zijn vonnis nochtans erg duidelijk tegen S.C. Op Oudejaarsavond was hij binnen gebroken bij zijn ex in Diksmuide om haar te kunnen zien. Dat deed hij door het dakraam te forceren waardoor hij plots oog in oog met zijn ex stond.

Werkslavin

Zijn doel? Smeken om een nieuwe kans maar daar moest de vrouw niet van weten. “Hij gebruikte haar als werkslavin en bliksemafleider voor zijn zware agressie”, sprak de advocaat van slachtoffer O.

“Ze werd thuis meermaals afgeklopt en kreeg meer slagen dan eten. Zeker in de nacht van 20 op 21 november kreeg ze meermaals slagen thuis. Ze was veel te zacht maar besloot dan toch dat het genoeg was geweest en zette hem buiten. Daarop ging hij aan het stalken en pleegde tal van telefoontjes, berichten of ging haar thuis opzoeken.”

De man belandde in de cel en kreeg op 29 maart 18 maanden cel met uitstel onder zeer strikte voorwaarden. Zo moest hij van de alcohol en drugs afblijven en kreeg hij een contactverbod met O. De man kwam toen vrij.

Niks nageleefd

Vandaag stond S.C. alweer geboeid voor de rechter, amper twee maanden na het vonnis. “U staat hier nu weeral”, was de rechter misnoegd. “Uw voorwaarden waren duidelijk. En wat lees ik? U heeft geen enkele nageleefd! U kan wel kansen blijven vragen maar ik kan die niet blijven geven.”

“Ik heb gewoon geen andere keuze dan u nu 18 maanden effectief op te leggen en naar de gevangenis te sturen.” S.C. moet zijn ex ook nog steeds 2.020 euro schadevergoeding betalen.

(JH)