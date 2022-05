Stalker (43) uit Veurne veroordeeld tot 3 jaar effectieve celstraf: “Zelfs vanuit de gevangenis blijft hij haar lastig vallen”

Een 43-jarige man uit Veurne is door rechter zwaar gestraft omdat hij zich maar bleef schuldig maken aan hardnekkige belaging. De man moet drie jaar effectief naar de gevangenis. De straf is zo hoog omdat J.V. al voor de vierde keer veroordeeld werd voor belaging van een ex. “Tot nu bleef hij haar het leven zuur maken”, zegt de advocaat van slachtoffer C.

De relatie tussen de 43-jarige J.V. en zijn ex C. duurde amper zeven maanden en werd eind vorig jaar definitief beëindigd door de vrouw. De relatie verliep al allesbehalve vlekkeloos en dat verergerde alleen maar toen C. er een einde aan maakte.

In nauwelijks een maand tijd stapelden de incidenten zich op. De man bleef zijn ex maar op allerlei manieren lastigvallen en betrok er ook haar familie bij.

Toen hij op 20 januari haar woning ongevraagd binnenging en de vrouw een slag gaf was voor de onderzoeksrechter de maat vol, te meer omdat de man eerder al enkele keren veroordeeld werd wegens het lastigvallen van andere exen van hem. J.V. werd aangehouden en zit sindsdien in de cel.

Leven zuur maken

“Die man heeft mijn cliënte het leven echt zuur gemaakt”, sprak de advocaat van C. “Hij bleef haar maar lastigvallen en betrok er ook haar familie bij. Die mensen waren nooit gerust. Zelfs nu hij in de gevangenis zit zoekt hij nog steeds op diverse manieren contact met haar om ze te bedreigen. Die vrouw is echt op.”

De procureur volgde de redenering volledig. ““Het gaat om feiten in de relationele context met hardnekkige belaging”, sprak de procureur. “Niet alleen tegenover zijn ex maar ook tegenover haar familie. Hij pleegde tot tweemaal toe woonstschennis, vernielde er een brievenbus en deelde de vrouw finaal een slag uit. De man werd eerder al veroordeeld voor belaging, dat maakt het alleen maar erger.”

De rechter veroordeelde J.V. tot drie jaar effectieve celstraf, een zware straf. Hij werd wel vrij gesproken voor woonstschennis, nadat hij tweemaal over een tuinpoortje sprong. J.V. kreeg ook 800 euro boete en moet C. en haar familie bijna 3.600 euro schadevergoeding betalen. Dat bedrag kan nog oplopen als bij haar posttraumatische schade zou ontstaan.

Ezel van de Meli

Zelf ziet J.V. geen graten in wat hij gedaan heeft, alhoewel het de zoveelste keer was. Hij en zijn advocaat vroegen over de hele lijn de vrijspraak omdat er geen bewijzen waren en hij de vernielde brievenbus reeds vergoedde. Volgens J.V. wilde de familie van C. hem enkel pakken.

Dat staafde hij met een opvallende quote aan de rechter. “Kent u die ezel die vroeger in de Meli stond? Telkens je hem iets gaf, een muntstuk, dan moest die ezel goud schijten. Wel, ik was de ezel in die relatie die telkens iets voorgehouden werd om nadien goud te moeten leggen voor hen.” Zijn verhaal werd door de rechter niet geloofd.

(JH)