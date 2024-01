Stafford valt andere hond aan, waarna ook baasje klappen krijgt van Diksmuideling (37)

Een 37-jarige Diksmuideling riskeert al zijn elfde veroordeling bij de strafrechter. De American Stafford van J.B. had zich ontdaan van zijn leiband en viel een andere hond aan. Toen het baasje van die hond de razende Stafford probeerde weg te houden, deelde J.B. het weerloze slachtoffer diverse klappen uit.

De feiten gebeurden op 30 september vorig jaar in Diksmuide. Slachtoffer D. was er in een lokaal bezig met de voorbereidingen voor een vernissage toen J.B. en zijn American Stafford halt hielden en door een raam naar binnen keken. “De Stafford merkte binnen een andere hond op en reageerde als een razende door zich van de leiband te ontdoen en naar binnen te stormen”, sprak de procureur.

Gekend bij politie

“D. probeerde zijn hond te beschermen en de Stafford weg te houden maar daarop reageerde ook J.B. razend. Hij deelde het weerloze slachtoffer verschillende vuistslagen uit. Die probeerde zich te verdedigen met een borstelstok maar dat nam J.B. af en ook daarmee sloeg hij. Nadien wandelde hij gewoon weer weg. D. liep een fractuur in de kaak op en zijn nieuwe bril was vernield. J.B. is goed gekend bij de politie en heeft al 10 voorgaande veroordelingen. Voor dit puur zinloos geweld vragen we 12 maanden cel.”

Geen geld

Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 888 euro. “Dat wil hij op zich wel betalen, maar hij heeft een leefloon en heeft amper geld over om dat te kunnen betalen”, zegt de advocaat van J.B. “Het is een spijtig voorval, maar er werd binnen iets lelijks gezegd tegen hem en dat is de reden dat hij zelf razend werd. Ook nadien zocht hij geen problemen meer toen de politie hem kwam halen voor verhoor. Hij heeft spijt, maar zoekt nu werk om meer geld te kunnen hebben.” Vonnis op 23 februari. (JH)