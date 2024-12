Staf met uitstel gevraagd voor man die vriendin bedreigde: “Ik ga een hoer vermoorden”

Een 66-jarige Blankenbergenaar vraagt in beroep een straf met uitstel voor doodsbedreigingen en belaging van zijn vriendin, en vernielingen aan haar woning. Het koppel is inmiddels weer samen.

Op 19 maart 2023 belde L.D. in zwaar beschonken toestand zélf de hulpdiensten om de moordplannen ten aanzien van zijn partner uit de doeken te doen. “Ik zal haar opensnijden van pruim tot keelgat”, dreigde hij. “Ik ga een hoer vermoorden!” “Sluit mij maar op in een kelder.”

De politie arresteerde de zestiger op café. Hij was zodanig dronken dat hij moest overgeven. De problemen tussen L.D. en het slachtoffer sleepten al anderhalf jaar aan. Tussen eind 2021 en het moment van zijn arrestatie vernielde L.D. twee keer haar voordeur. Tijdens een discussie gooide hij een mes in haar richting en hij vernielde ook de voorruit van haar voertuig. In april 2019 kreeg D. al eens acht maanden voorwaardelijk omdat hij de vrouw met een asbak tegen het hoofd geslagen had.

In beroep

Hij kreeg achttien maanden effectief, maar ging in beroep. De man en de vrouw zijn inmiddels opnieuw samen en daarom vraagt zijn advocaat een straf met uitstel onder voorwaarden, behalve een contactverbod met de vrouw. Het openbaar ministerie is akkoord met een uitgestelde celstraf onder voorwaarden, maar dan wel met een stok van twee jaar cel achter de deur.

L.D. liep al dertig veroordelingen op, weliswaar de meesten verkeersovertredingen. “Maar je bent toch al 40 jaar klant bij ons, want je eerste veroordeling liep je op in 1981!”, merkte de procureur-generaal op. “Straks gaan we speciale geriatrische afdelingen moeten oprichten in onze gevangenissen. We willen toch allemaal genieten van onze mooie oude dag?” Uitspraak op 8 januari. (OSM)