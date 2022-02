Stadsmedewerker riskeert rijverbod na dodelijk manoeuvre in Kortrijkse Papenstraat

Een 58-jarige medewerker van de stad Kortrijk riskeert een rijverbod nadat hij op 15 maart 2021 in de schaduw van het Kortrijkse stadhuis achterwaarts voetganger Pol Blondiau (84) aanreed. Dat gebeurde toen hij achteruit een parkeerplaats wou verlaten. Enkele dagen later liet het slachtoffer het leven.

Na een bezoekje aan zijn echtgenote in het revalidatiecentrum van het ziekenhuis aan de Reepkaai wandelde Pol Blondiau naar huis. Hij stak net de straat over toen Hendrik D. met een bestelwagen van de stad achteruit manoeuvreerde. Hij merkte de voetganger niet op in zijn zijspiegels en reed hem aan. Pol kwam ten val, liep een zware hoofdwonde op en verkeerde meteen in levensgevaar. Vijf dagen later bezweek hij aan zijn verwondingen. Een man die in een geparkeerde auto zat, was getuige van het ongeval. Ook een bewakingscamera van het stadhuis registreerde het ongeval.

Diepe indruk nagelaten

Volgens Chris Vandenbogaerde, de advocaat van de familie, en de openbare aanklager was H.D. “niet voorzichtig genoeg toen hij achteruit wegreed van de parkeerplaats.” Daarom moest hij zich dan ook voor de politierechtbank verantwoorden. Aanrijder Hendrik D. en zijn advocaat Jan Leysen betwistten dat ook niet. “Hoewel het leed bij de nabestaanden veel groter is, heeft dit ongeval ook op hem een diepe indruk nagelaten”, klonk het. “Hij schatte de situatie verkeerd in. Hij was het gewoon om daar te parkeren.”

Achteruitrijcamera

Na het ongeval besliste de stad Kortrijk om bij de aankoop van nieuwe bestelwagens alleen nog maar te kiezen voor exemplaren met een achteruitrijcamera. Uitspraak volgt op 15 maart. (LSi)