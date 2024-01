Stadenaar (22) veroordeeld voor caféruzie in Roeselare: “Hij bleef me uitlachen”

Ruim drie jaar na de feiten is de 22-jarige Simon B. uit Staden veroordeeld voor een caféruzie in Roeselare. Hij sloeg een kennis die niet wou trakteren een gebroken neus. B. krijgt 50 uur werkstraf en 400 euro boete.

De ruzie dateert al van 18 september 2020. Enkele vrienden vierden een verjaardag in café Bistro Botanique in Roeselare en hadden onderling afgesproken om elk om beurt een meter bier te trakteren. “Even later kwam er nog iemand aan en die nam ongevraagd twee pinten bier”, zei de beklaagde destijds in de rechtbank. “We zeiden dat hij dan de volgende moest trakteren, maar toen de ober kwam, bleek hij geen geld te hebben. Ik heb dan maar betaald, maar zei wel dat hij moest weggaan of dat ik hem een klap zou geven. Hij bleef me uitlachen, dus ik gaf hem een mep, maar met mijn vlakke hand.”

De beklaagde gaf dus wel toe dat hij geslagen had, maar ontkende verantwoordelijk te zijn voor de neusbreuk. Volgens de verdediging zou het slachtoffer daarna nog naar een ander café geweest zijn waar hij opnieuw ruzie kreeg.

De zaak sleepte lang aan omdat initieel een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden weerhouden werd voor het slachtoffer. Daardoor vallen de slagen en verwondingen in een andere categorie waarop een minimumstraf van twee jaar staat. De periode van arbeidsongeschiktheid werd echter herleid, vandaar de mildere straf. B. moet zijn slachtoffer wel bijna 5.000 euro schadevergoeding.