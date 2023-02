‘Sportief rijgedrag’ verraadt Koekelaarse drugsdealer die nu 180 uur werkstraf riskeert

Een 24-jarige man uit Koekelare riskeert voor de Brugse rechtbank 180 uur werkstraf voor cannabis- en cocaïnehandel.

Op 29 juli 2021 kreeg de politie de wagen van G.V. in het vizier in Koekelare. “De beklaagde verried zichzelf met zijn sportieve rijstijl”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

Boekhouding

“In zijn voertuig lag een grote hoeveelheid cannabis en tien gram cocaïne. In zijn woning werden nog meer cannabis en zelfs een boekhouding aangetroffen. In totaal werd 431 gram cannabis in beslag genomen.”

G.V. ging meteen tot bekentenissen over en verklaarde dat hij al een zestal maanden drugs verkocht. “Als gemakkelijk geldgewin, omdat hij zonder werk was gevallen”, ging Vanneste verder.

Verleden tijd

“Hij noemde drugs zélf vuiligheid. Maar dat weerhield er hem niet van om het aan anderen te verkopen en zo hun verslaving in stand te houden.”

Het gerecht becijferde dat G.V. 21.000 euro verdiende met zijn handeltje. Volgens zijn advocaat heeft hij zich intussen helemaal herpakt.

“Zijn werkgever spreekt vol lof over hem”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Zijn drugsprobleem is verleden tijd. Hij is een crème van een cliënt.” De rechtbank doet uitspraak op 9 maart. (AFr)