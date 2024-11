Spoorloze asielzoeker terecht voor aanranding fietsster (14) op centrumbrug: “Haar opgewektheid is daar afgenomen”

Een asielzoeker zonder adres riskeert meer dan twee jaar nadat hij aan de centrumbrug in Izegem een 14-jarig meisje dat op weg was naar school aanrandde, een effectieve celstraf van achttien maanden. Alleen: ondertussen is de man spoorloos en daagde hij niet op voor zijn proces in Kortrijk.

Op 15 maart 2022 fietste het meisje naar haar school in Izegem. Op de centrumbrug stapte ze af en wandelde met haar fiets aan de hand verder. Tot ze plots door Naseri A. en zijn vriend aangesproken en betast werd. Het meisje kon zich uit de voeten maken, meldde het voorval op school, die meteen de politie inlichtte. Die nam de melding meteen ernstig en slaagde er in de buurt nog in het duo te onderscheppen. Op de foto herkende het slachtoffer Naseri A. onmiddellijk als dader.

Het duurde echter nog twee jaar vooraleer de zaak nu voor de rechter in Kortrijk kwam. Ondertussen is van Naseri A. geen spoor meer. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van achttien maanden voor de aanranding. “Ze is die dag vrolijk vertrokken, maar haar opgewektheid is haar die dag afgenomen”, aldus de moeder van het meisje, dat zich burgerlijke partij stelde. Op 24 december velt de rechter een vonnis. (LSi)