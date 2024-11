Spookrijdster die inreed op gezin, krijgt onderzoeksrechter niet aan de kant: “Geen partijdigheid, oordeelt hof van beroep”

De spookrijdster (25) die inreed op een gezin op de A19 bij Ieper, verweet de onderzoeksrechter partijdig te zijn. Om hem te wraken trok ze naar het hof van beroep in Gent, maar daar verklaren ze haar verzoek nu ongegrond.

Een 25-jarige vrouw uit Menen veroorzaakte een maand geleden een dodelijk ongeval op de A19 tussen Ieper en Zonnebeke. Ze reed er op zaterdagochtend 5 oktober in de verkeerde rijrichting van de autosnelweg. Het kwam tot een zware aanrijding met een kleine Citroën van een Waals gezin, dat onderweg was naar Plopsaland De Panne. De 63-jarige man overleed, zijn vrouw en één van hun twee 13-jarige dochters raakten zwaargewond. De spookrijdster is aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag.

Wrakingsverzoek

“We vinden dat de onderzoeksrechter niet onpartijdig is”, klonk het plots bij haar raadsman Pieterjan Dens, die een wrakingsverzoek neerlegde. Over de redenen achter die vermeende partijdigheid wou Dens niet uitweiden. “Het is te gevoelig.”

De advocaat trok wel tot in het hof van beroep van Gent om de onderzoeksrechter te wraken. Het hof heeft nu een arrest geveld. “Men heeft het wrakingsverzoek ongegrond verklaard”, aldus Dens. “Het arrest was zeer kort gemotiveerd en er is geoordeeld dat er geen sprake is van partijdigheid. Ik heb dit meteen besproken met mijn cliënt en haar familie, en we hebben beslist om daarin te berusten. We trekken dus niet naar het Hof van Cassatie. We hopen op een verder normaal verloop van het onderzoek.”

Voorlopige hechtenis

Bij mondde van haar advocaat raakte eerder bekend dat de vrouw de tenlasteleggingen van doodslag en poging tot doodslag betwist. Dens opperde dat zijn cliënte zich in een psychose bevond op het moment van de aanrijding. Hij pleit voor een residentiële behandeling en wil haar zo snel mogelijk uit voorlopige hechtenis krijgen. Daarover oordeelt de Ieperse raadkamer binnen een paar weken. (TP)