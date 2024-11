Spookrijdster die inreed op gezin blijft in de cel

De aanhouding van de spookrijdster (25) die begin oktober inreed op een gezin op de A19 bij Ieper, is verlengd met een maand. Dat heeft de raadkamer van Ieper vrijdag beslist.

Een 25-jarige vrouw uit Menen veroorzaakte op zaterdagochtend 5 oktober een dodelijk ongeval op de A19 tussen Ieper en Zonnebeke. Ze reed er in de verkeerde rijrichting van de autosnelweg. Het kwam tot een zware aanrijding met een kleine Citroën van een Waals gezin, dat onderweg was naar Plopsaland De Panne. De 63-jarige man overleed, zijn vrouw en een van hun twee 13-jarige dochters raakten zwaargewond. De spookrijdster is aangehouden op verdenking van doodslag en poging tot doodslag.

Residentiële behandeling

“De raadkamer heeft beslist tot handhaving, dat betekent dat de aanhouding met een maand wordt verlengd”, verklaarde haar raadsman Pieterjan Dens in het Ieperse gerechtsgebouw. “Ik had niks anders verwacht en zal pas aandringen op een invrijheidstelling van zodra ik over de nodige stukken beschik, waaruit blijkt dat ze zich vanuit de gevangenis onmiddellijk kan gaan aanbieden in een residentiële setting. Op vandaag heb ik die stukken nog niet. Het is absoluut de bedoeling dat mijn cliënte residentieel behandeld wordt. Alle deskundigen die zijn aangesteld door de onderzoeksrechter, bevestigen dat ook in hun verslag. Een residentiële setting is de enige plaats voor haar. Wat er later komt qua strafvervolging, dat zien we dan wel. Intussen is de gevangenis niet langer haar plaats.”

Bij monde van haar advocaat raakte eerder bekend dat de vrouw de tenlasteleggingen van doodslag en poging tot doodslag betwist. Meester Dens opperde dat zijn cliënte zich op het moment van de aanrijding in een psychose bevond. (TP)