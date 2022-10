Spillie rijdt met 174 km/u op ’t Ei en moet opnieuw slagen voor rijexamens

De eerste winnaar van het realityprogramma Big Brother Steven ‘Spillie’ Spillebeen (47) moet opnieuw slagen voor zijn rijexamens als hij nog met de auto wil rijden. De Kortrijkse politierechter gaf hem die straf omdat hij op de Kortrijkse verkeerswisselaar ’t Ei met 174 kilometer per uur geflitst kon worden.

De snelheidsovertreding vond op 19 maart 2021 plaats. “Hij beging een overtreding om een andere te voorkomen”, aldus zijn advocaat Jan Leysen. “Hij wou zo snel mogelijk thuis zijn om er voor te zorgen dat hij de geldende avondklok niet overtrad. Maar hij reed veel te snel.” Op ’t Ei geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur.

Achtste veroordeling

Voor Spillebeen, die uit Izegem afkomstig is, is het al de achtste veroordeling voor een politierechtbank. “Spillie is niet goed bezig”, vond de openbare aanklager. Een onderzoek door een gerechtsarts maakte wel duidelijk dat hij nog altijd rijgeschikt is.

Sinds een herseninfarct op de terugvlucht van een vakantie in 2017 legde hij al een lange revalidatieweg af. Hij kon niet meer praten, lezen, schrijven… Hij houdt er wel afasie aan over, een taalstoornis waardoor hij soms moeilijk uit zijn woorden komt. Hij nam ondertussen de draad van zijn kledinglijn Rebel’ opnieuw op.

Boete en rijverbod

In totaal kreeg Spillebeen een boete van 600 euro, een rijverbod van 16 dagen en moet hij dus opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen, medische en psychologische proeven. (LSi)