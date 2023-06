Spermadonor riskeert dwangsom van 1.500 euro per dag als hij DNA niet wil afstaan

De Brugse familierechter heeft in een recent vonnis een mogelijke spermadonor verplicht om zijn DNA af te staan, zodat achterhaald kan worden of hij de biologische vader van een donorkind is. Wil hij niet meewerken, dan kost hem dat 1.500 euro per dag.

Het vonnis dateert van vrijdag 23 juni en wordt beschouwd als een belangrijk precedent in de strijd die donorkinderen voeren om te weten te komen wie hun biologische vader is. De zaak werd aangespannen door een 30-jarige vrouw uit de kustregio die twaalf jaar geleden te horen kreeg dat haar vader niet haar biologische vader was. Via commerciële DNA-databanken kwam zij een man op het spoor van wie ze vermoedt dat hij de donor was voor het zaad waarmee haar moeder bevrucht werd in een fertiliteitskliniek in Brugge.

Juridische procedure

De man wenste echter niet mee te werken aan een bemiddelingspoging die de jonge vrouw ondernam via het Afstammingscentrum. Via een brief liet hij weten dat hij er niets mee te maken wou hebben. En dus startte de jonge vrouw dan maar een juridische procedure. Opvallend: bij die procedure beriepen zowel de vrouw als de mogelijke spermadonor zich op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “Dat artikel stipuleert dat éénieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”, legt persrechter Amélie Van Belleghem van de Brugse rechtbank uit.

“Het DNA-materiaal zal uitsluitend worden gebruikt om de biologische afstamming van mevrouw ten aanzien van hem vast te stellen”

Volgens het donorkind is artikel 8 bij haar van toepassing omdat ze het recht heeft om haar biologische afkomst te kennen. De mogelijke donor beroept zich dan weer op zijn recht op privacy. Uiteindelijk oordeelde de familierechter in het voordeel van de vrouw omdat het recht op afstamming zwaarder doorweegt en de inbreuk op de privacy van de mogelijke donor slechts licht weegt. “Het DNA-materiaal zal uitsluitend worden gebruikt om de biologische afstamming van mevrouw ten aanzien van hem vast te stellen. Zij wil enkel de bevestiging van de biologische realiteit en streeft geen juridische band na”, klinkt het.

Dwangsom

De familierechter koppelde aan de verplichte DNA-test een dwangsom van 1.500 euro per dag. Dat betekent dat als de man blijft weigeren om mee te werken, hij elke dag die som moet betalen. Of de man beroep aantekent tegen het vonnis, is nog niet bekend.