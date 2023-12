“Specifieke wandelstijl” verraadt seizoensarbeider die duur werkmateriaal steelt bij fruitbedrijf in Dentergem

Een 34-jarige Pool riskeert voor de Brugse correctionele rechtbank achttien maanden cel voor diefstal bij zijn werkgever. De seizoensarbeider maakte voor ruim 36.000 euro aan werkmateriaal buit in de twee vestigingen van fruitbedrijf Wolfcarius in Dentergem en Deinze. Zijn specifieke wandelstijl deed hem de das om.

In de nacht van 9 op 10 mei vorig jaar werd ingebroken in de filialen van het fruitbedrijf Wolfcarius in Dentergem en Deinze. Er werd allerhande werkmateriaal gestolen, waaronder moersleutels, accu’s, een compressor, haakse slijper en motorzaag. De buit had en totale waarde van ruim 36.000 euro.

Nummerplaatherkenning

Dankzij camerabeelden kwam de Poolse seizoensarbeider Lukasz N. (34) al snel als verdachte in het vizier. “Door zijn specifieke wandelstijl wezen zijn collega’s hem unaniem aan als de dader”, stelde de advocate van het bedrijf.

“Hij droeg ook opvallende schoenen en kledij. Ook camera’s met nummerplaatherkenning linkten hem aan de feiten.”

Ontslag

Een van de zaakvoerders woonde het proces bij. “Het moest iemand zijn die goed de weg wist in het bedrijf”, getuigde ze. “Maar dat er nieuwe bewakingscamera’s hingen wist de dader niet.” N. werd na de feiten ontslagen.

De uitspraak volgt op 19 januari. (AFr)