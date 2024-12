“Spannend, net als in die televisieseries”: jongeman (20) start met verkoop cocaïne in jacht op snel geldgewin

“Het was de snelste manier om veel geld te verdienen.” Geïnspireerd door series als ‘Mocro Maffia’ begon een 20-jarige jongeman uit Roeselare eind 2023 cocaïne te dealen. Zijn rijk hield maar een maand stand en leidde tot een verblijf van zeven maanden in de gevangenis. Vandaag mocht hij het aan de rechter uitleggen.

Op 7 januari 2024 kon Iliya T. bij een controle in het bezit van xtc aangetroffen worden, dolend langs de straat in Roeselare na een stevig avondje uit. De drugs zaten in zijn onderbroek verstopt. De politie zag op de camera’s hoe hij her en der ook aan klinken van auto’s trok, reden genoeg om tot een controle over te gaan. Wat volgde was een huiszoeking waarbij heel wat cocaïne in zijn kast tussen zijn kledij kon gevonden worden. Uitlezing van zijn gsm maakte duidelijk dat hij wel degelijk cocaïne dealde. Hij vloog zeven maanden in voorhechtenis en moest zich na zijn vrijlating aan een avondklok tussen 22 uur en 6 uur houden. De openbare aanklager eiste op de rechtbank in Kortrijk een celstraf van achttien maanden en een boete van 12.000 euro. “Hij was 19 en ging veel uit”, aldus advocate Ophelie Delorge. “Maar dat kostte natuurlijk ook veel geld. Flitsende televisieseries inspireerden hem om snel veel geld te verdienen. Hij vond dat spannend, maar het duurde niet lang. Zelf gebruikte hij geen drugs.”

Ze vroeg de rechter hem een werkstraf te geven. “Ik wil het verleden achter me laten en focussen op de toekomst”, aldus de jongeman. “Studeren, werken, sporten en gezond blijven.” “Hopelijk doe je het beter als je een kans krijgt”, besloot de rechter. Vonnis op 8 januari. (LSi)