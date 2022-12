Spanjaar die in twee Brugse restaurants rekening onbetaald achterliet krijgt maand cel

Een 41-jarige Spanjaard heeft voor de Brugse strafrechtbank een maand effectieve celstraf gekregen voor diefstallen en tafelschuimerij.

Op 31 augustus vorig jaar ging Nabel E. in Knokke aan de haal met een damesfiets. Het slachtoffer ging aangifte doen en op camerabeelden was te zien hoe E. de fiets afzette aan een tramhalte. De man bleek in september en augustus al vier keer betrapt bij winkeldiefstallen in Knokke-Heist en Brugge.

Daarbij had hij het telkens gemunt op voedingswaren, zoals spaghetti en flessen wijn. Daarnaast ging hij ook twee keer eten in een Brugs restaurant maar liet hij de rekening onbetaald achter.

In ’t Silverstant deed E. zich tegoed aan stoofvlees, een salade, een croque en vier glazen wijn. In brasserie Feniks werkte hij een spaghetti, een salade en twee glazen wijn naar binnen. De man kwam niet opdagen voor zijn proces.

