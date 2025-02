“Soms tot vijf keer per dag seks, en plots wou ze niet?”: dakloze dertiger veroordeeld voor verkrachting ex

Drie dagen na het einde van hun relatie had een voormalig koppel uit Wevelgem nog seks. Mét toestemming, volgens de 32-jarige man. “Een verkrachting. Ze riep zelfs nee”, aldus de vriendin. In ieder geval is de ondertussen dakloze man door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld.

Op 30 mei 2024 kwam er een einde aan de relatie van Nick P. en zijn vriendin. Ze bleven evenwel nog even samen wonen. Gevaarlijk, want drie dagen later hadden ze al opnieuw seks. Maar volgens de ex-vriendin was dat niet met haar toestemming. “Hij kwam bij haar in bed liggen en dwong haar, zelfs toen ze ‘neen’ zei of vertelde dat ze pijn had”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Het begon al in zetel. Toen al moest ze hem van haar af slaan”, vulde de openbare aanklager aan.

In berichten gaf hij toe dat hij ‘een fucking verkrachter’ was, maar later ontkende hij opnieuw. “Ze hadden soms tot vijf keer per dag seks”, aldus advocate Fabienne De Smet. “Ook op 28 mei nog. En enkele dagen later wou ze plots niet meer? Had hij geweten dat ze niet wou, was hij onmiddellijk gestopt.” P. verbleef tot voor kort in de gevangenis en is momenteel dakloos. (LSi)