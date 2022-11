Slovaaks duo riskeert celstraf voor diefstal op camping De Panne

Twee Slovaakse mannen van 44 en 50 jaar oud riskeren een celstraf voor diefstallen die ze vorig jaar pleegden op camping Greenpark in De Panne. Dankzij een eerder gestolen Apple-tracker van een Duitser kon het duo opgepakt worden.

Drie jongemannen uit Wallonië deden eind juni vorig jaar bij de politie aangifte van diefstal. Ze verbleven op camping Greenpark in De Panne en werden toen ze in hun tent sliepen bestolen. Dieven waren hun tent binnengekomen en stalen daar een rugzak met identiteitskaarten, elektronica en een autosleutel. Met die sleutel werd ook een auto doorzocht en daaruit werd nog een rugzak gestolen. De diefstal bleef bij gebrek aan aanwijzingen onopgelost te blijven, maar plots deed een Duitse toerist aangifte bij de politie Westkust.

“Die man verbleef ook op dezelfde camping en werd bestolen van een Apple-tracker”, sprak de procureur. “Die was plots actief geworden in een hotel in Gent. De politie kon daar de twee daders oppakken en de gestolen goederen aantreffen. Ik vraag voor hen beiden 18 maanden cel en 1.600 euro boete.” J.H. en J.S., de twee Slovaakse mannen, gaven de feiten toe en zeggen dat ze geld nodig hadden. Het zou wel enkel J.H. geweest zijn die de diefstallen pleegde. Vonnis op 13 december. (JH)