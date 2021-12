Slachtoffers mensensmokkel via voodoo in prostitutie gedwongen

De leidster van een Nigeriaanse bende die in België jonge meisjes in de prostitutie dwong en onder de duim hield met weerzinwekkende voodoorituelen ontkent dat ze met ijzeren hand regeerde. “Zij was niet de grote madam die de touwtjes in handen hield!”

De Brugse politie kwam de bende in 2018 op het spoor door enkele verdachte profielen van Afrikaanse meisjes op prostitutiewebsite Redlights. Het onderzoek voerde de speurders naar Antwerpen, waar bendeleidster Mariama K. (31) en handlangster Chidinma B. (27) in februari vorig jaar werden opgepakt. K. zou samen met Magret D. (32) de leiding hebben gehad over een organisatie die Nigeriaanse meisjes naar België smokkelde om ze hier in de prostitutie te dwingen.

De meisjes werden als escortes ingezet in onder meer Antwerpen, Brugge, Knokke-Heist, Oostende, Blankenberge, De Haan, Gent, Kortrijk en Rumbeke. In Brussel kwamen ze ook al eens in de raamprostitutie terecht. De meisjes werden met voodoorituelen schrik aangejaagd. Voor haar afreis naar Europa werd het meisje in 2016 naar een voodooschrijn in Benin City gebracht. Haar haar en nagels werden afgeknipt en samen met haar beha en slip in het schrijn achtergelaten. De voodoopriester verklaarde dat zij over haar volledige lichaam pijn zou hebben als zij haar schuld van 50.000 euro aan K. niet zou terugbetalen.

Dames als koopwaar

“De dames werden koopwaar, er werd een seksuele menukaart samen gesteld”, pleitte de advocaat van de slachtoffers. De helft van hun inkomsten moesten ze afgeven en de andere helft werd achtergehouden om hun schuld af te betalen. K. gaf N. ooit slagen met een bezemsteel omdat ze ontdekte dat ze geld naar haar familie in Nigeria had overgeschreven. K. kreeg in Brugge tien jaar cel, maar ging in beroep.

“Mijn cliënte is niet de grote madam die met ijzeren hand regeerde en de touwtjes in handen hield. De echte leiders zullen wellicht nooit gestraft worden”, pleitten haar advocaten. De procureur-generaal vond een straf van minstens 8 jaar gepast. Voor rechterhand Margret D. – die in eerste aanleg 7 jaar kreeg – vorderde hij zes jaar. Chidinma B. kreeg 5 jaar, maar omdat ze ook voornamelijk slachtoffer was, werd in beroep slechts 2 jaar gevorderd. Uitspraak op 14 januari. (OSM)