Slachtoffer van pedojagers staat terecht voor seksdate met “hot student” in Brugge

Een 55-jarige man uit Varsenare staat in de Brugse rechtbank terecht voor cyberlokking. De man werd door drie jongelui met een seksdate naar een Brugs park gelokt waar hij in elkaar werd geslagen en beroofd.

Via Bullchat, een chatbox voor homoseksuele mannen, regelde V.D. op 26 oktober 2019 een seksdate met een zeventienjarige jongen die “hot student” als profielnaam hanteerde. Ze spraken af in een Brugs park waar V.D. door de jongen werd meegenomen achter een gebouw. Daar stonden twee van zijn kompanen hen op te wachten. De drie jongelui scholden V.D. uit voor pedofiel, sloegen hem in elkaar en gooiden zijn bezittingen in het water.

Het slachtoffer verwittigde de politie en die kon de daders identificeren. Onderzoek wees uit dat ze eerder die nacht hetzelfde hadden gedaan met nog een andere man. Een toen negentienjarige betrokkene werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien met uitstel. Zijn kompaan werd geïnterneerd, terwijl de derde betrokkene, een minderjarige, een berisping kreeg van de jeugdrechter.

V.D. zelf werd voor de rechter gedaagd wegens cyberlokking. Het parket vroeg een gepaste straf, maar de verdediging drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt was niet op de hoogte van de leeftijd van die jongen, wiens profiel werd aangemaakt door de meerderjarigen”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt stuurde ook een foto van zichzelf, zodat het duidelijk was dat hij zelf meerderjarig was. Hij heeft ook nooit een geschenk of voordeel aangeboden in ruil voor seks. Van een list was dus geen sprake.”

De uitspraak volgt op 10 januari. (AFr)