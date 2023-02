Sjoemelende boekhouder uit Moorsele moet half miljoen euro terugbetalen en krijgt voorwaardelijke celstraf van één jaar

Een 68-jarige man uit Moorsele, bij Wevelgem, die 25 jaar lang als boekhouder fungeerde bij een Kortrijkse slaapcomfortspecialist moet na jarenlang gesjoemel zo’n half miljoen euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever. De rechter in Kortrijk veroordeelde hem ook tot een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een voorwaardelijke boete.

In plaats van een feestelijk afscheid als pensioen kreeg P.M. in 2019 een klacht van het bedrijf waar hij 25 jaar halftijds boekhouder was geweest. “Toen de nieuwe boekhoudster overnam, stelde ze tal van onregelmatigheden vast”, pleitte de advocaat van het bedrijf. “Verder onderzoek maakte duidelijk dat de vorige boekhouder bij tal van betalingen aan zogenaamde leveranciers zijn eigen rekeningnummer als begunstigde invulde. Een systeem met tegenboekingen zorgde er voor dat het moeilijker achterhaald kon worden. Op die manier maakte hij schandalig misbruik van 25 jaar vertrouwen.”

Huiszoeking en bankonderzoek

Na een huiszoeking en een bankonderzoek bleek zo’n 485.000 euro op de rekening van P.M. verdwenen. Geld dat hij gebruikte voor snoepreisjes naar het Zwarte Woud, zijn zoon, zijn echtgenote,… “Hij vervalste de boekhouding om alles in te dekken”, aldus de procureur.

De boekhouder en zijn advocaat Karel Rommens vroegen de vrijspraak. “Die bedragen zijn inderdaad op zijn rekening terecht gekomen”, luidde het. “Maar dat waren vergoedingen die met de oorspronkelijke zaakvoerder-stichter waren overeengekomen omdat hij meer prestaties leverde dan zijn halftijdse job én een sofwareprogramma schreef om de boekhouding beter te doen verlopen. Als begunstigde naam gaf hij een gelijkaardige, maar toch net iets andere naam aan een leverancier. Dat was een knipperlichtje om de zaakvoerder duidelijk te maken dat het om die betalingen ging. De bedragen waren telkens identiek aan een echte factuur van een leverancier.”

Volgens het parket en het bedrijf een ongeloofwaardige uitleg. Ook de rechter volgde die niet. Ze vroegen zich vooral af waarom zo’n systeem zou opgezet zijn als er ook gewoon gefactureerd kon worden. De rechter legde de zestiger ook een beroepsverbod van vijf jaar op. (LSi)