Sjoemelende boekhouder Boudewijn Seapark mag cel verlaten en moet gokverslaving aanpakken

De voormalige boekhouder van het Boudewijn Seapark in Brugge heeft de gevangenis onder voorwaarden verlaten. S.D. moet zijn gokverslaving aanpakken en mag ook geen rekeningen van anderen meer beheren. De man zou op vier maanden tijd 93.000 euro verduisterd hebben ten nadele van het pretpark.

De 43-jarige Oostendenaar belandde halfweg september achter de tralies wegens fraude. De man werkte amper vier maanden als boekhouder voor het Boudewijn Seapark in Brugge, maar slaagde er in die korte tijd in om liefst 93.000 euro van het pretpark achterover te drukken. Het was een alerte medewerker van het pretpark die de fraude op het spoor kwam. S.D. werd opgepakt en zat sindsdien in de cel.

Gokverslaving

Onderzoek wees uit dat S.D. de feiten pleegde als gevolg van een gokverslaving. Tegen de man loopt bovendien nog een andere onderzoek wegens oplichting. Als zaakvoerder van zijn bedrijf zou hij geld hebben opgehaald via crowdfunding om dit vervolgens in eigen zak te stoppen. In die zaak werd hij in april vorig jaar, amper een maand voor zijn indiensttreding bij Boudenwijn Seapark, voorwaardelijk gelost.

Vrij onder voorwaarden

Vrijdag liet de Brugse raadkamer hem opnieuw vrij onder voorwaarden. “Mijn cliënt mag geen rekeningen van anderen meer beheren”, verduidelijkt advocaat Jonas Van Oyen. “Hij moet ook in behandeling voor zijn gokverslaving. Hij betwist de feiten niet en heeft de intentie om alles terug te betalen.”

Boudewijn Seapark stelde zich burgerlijke partij in de zaak. Een datum voor het proces is er nog niet. (AFr)