Sfeer- en sportcafé The Old Bill in Ieper is failliet

De ondernemingsrechtbank heeft sfeer- en sportcafé The Old Bill in de Sint-Jacobsstraat in Ieper failliet verklaard.

Nathalie Allaeys begon er in september 2017. Af en toe waren er optredens. De gezellige kroeg kreeg heel wat toeristen over de vloer.

Lang geleden was daar met De Bolhoed nog een newwavecafé. Het werd later de Old Bill Pub. De nieuwe uitbaatster koos voor een kleine naamswijziging. Het was altijd haar grote droom om een eigen zaak te beginnen.

De rechtbank heeft advocaat Filip Houvenaghel uit Poperinge aangesteld als curator.