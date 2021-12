Sexting met 200 meisjes brengt twintiger voor tweede keer voor rechter

Ondanks een eerdere veroordeling bleef een 28-jarige man uit Kortrijk met zo’n 200 minderjarige meisjes seksueel getinte gesprekken onderhouden. Toen een van hen hem ook een naaktfoto stuurde, perste hij het amper 13-jarige meisje ook af.

Vier jaar na de eerste contacten startte het ondertussen 17-jarige meisje opnieuw een gesprek met de Kortrijkzaan. Ze zat in geldnood en vroeg K.D. of hij geen 100 euro wou lenen zodat ze mee op schoolreis zou kunnen.

Naaktfoto en tongzoen

De twintiger, die zich online altijd jonger voordeed, ging akkoord maar wou er wel iets voor in ruil: een naaktfoto. De tweede keer wou hij een tongzoen, die vond plaats aan het station van Kortrijk.

Maar toen ze die tweede 100 euro niet terugbetaalde en niet inging op zijn vraag om met hem naar bed te gaan, dreigde hij ermee de naaktfoto rond te sturen naar schoolgenoten.

In totaal 200 meisjes

De gedachte alleen al bezorgde het slachtoffer zelfmoordgedachten. Het was een moeder van een vriendin die merkte dat er iets scheelde en uiteindelijk de politie verwittigde.

Dat meisje bleek na onderzoek niet het enige dat seksueel getinte gesprekken met K.D. hield. In totaal waren er zo’n 200, allemaal meisjes tussen 11 en 17 jaar. Telkens stuurde hij hen een vriendschapsverzoek op Facebook en van zodra ze hem aanvaardden, begon hij te chatten. Al snel evolueerden die gesprekken in de seksuele richting.

Eenzaam bestaan

Hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe want liep in 2017 al een gelijkaardige veroordeling op. “Eigenlijk stond je hier toen terecht maar bleef je voordien en achteraf gewoon verder doen”, merkte de rechter misnoegd op.

“Eigenlijk was hij gewoon op zoek naar sociaal contact”, verdedigde zijn advocaat hem. “Door autisme leidt hij een vrij eenzaam bestaan. Ondertussen wordt daar aan gewerkt door bijvoorbeeld een hond te houden of als vrijwilliger in een woonzorgcentrum te werken.”

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden en een boete onder begeleidende voorwaarden. Uitspraak op 5 januari. (LSi)