Seriedief van fietsdiefstallen in Westkust ontmaskerd: Fransman (22) zette minderjarigen aan te stelen en riskeert 37 maanden cel

Een 22-jarige Fransman uit Duinkerke riskeert een effectieve celstraf van 37 maanden omdat hij minderjarigen aanzette om een hele reeks fietsdiefstallen te plegen in de Westkust. Het gaat in totaal om 16 feiten. “Klopt niet”, zegt K.B. “Ik was helemaal geen leider van een bende”.

Tussen eind mei en halfweg juli vorig jaar werd de Westkust getroffen door een reeks fietsdiefstallen. De dieven hadden het in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne telkens gemunt op dure, vaak elektrische fietsen en mountainbikes.

Na onderzoek van de politie en het bekijken van de ANPR-camera’s kwam een donkergroene Peugeot met Franse nummerplaten telkens in het vizier toen er een fietsdiefstal werd gepleegd. Op 16 juli kon de 22-jarige K.B. dan opgepakt worden. Op zijn GSM stonden verschillende foto’s van de gestolen fietsen. Het gaat om 10 gewone diefstallen, vier met braak, een poging en een heling.

Leider bende minderjarigen

“Uit het onderzoek blijkt dat K.B. zelf werkte voor een bende en hier in België de opdrachtgever was”, schetste de procureur. “Hij zette hier minderjarigen die voor hem werkten aan om de diefstallen te plegen. Hij koos de fietsen en de locaties uit en gaf hen opdrachten via Snapchat. Hij leverde ook werkmateriaal zoals tangen of gaf hen wat geld om snel iets te kopen in een doe-het-zelfzaak. Hij werd al tienmaal veroordeeld in Frankrijk en ik vraag 37 maanden effectief.”

Zeven slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en eisten een geldsom. K.B. ontkent dat hij deel uitmaakt van een bende. “Ik was zeker geen leider want die minderjarigen zijn neven en gingen evengoed zonder mij stelen. Nu schuiven ze alles in mijn schoenen. Ik kan zelfs meteen zes fietsen teruggeven aan de slachtoffers want die staan bij een vriend gestald, maar ik kan niet zeggen waar. Ik kan dat enkel als u me vrijlaat, rechter.” Wat op hoongelach van de slachtoffers kwam te staan. Vonnis op 14 februari. (JH)