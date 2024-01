“Seksueel roofdier” uit Torhout krijgt andermaal vijf jaar cel voor verkrachting stiefdochter

Een 44-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor de verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter. Opmerkelijk: W.V. kreeg tijdens een eerdere relatie al vijf jaar voorwaardelijk voor identieke feiten. “Schrijnend dat hij daar geen enkele les uit trok”, oordeelde de rechtbank.

Begin juni vorig jaar ontdekte de 14-jarige zoon van de beklaagde in de prullenmand van diens gsm een dubieus filmpje. Op de beelden was te zien hoe zijn toen 16-jarige stiefzus seksuele betrekkingen had met zijn papa. Het filmpje was op 24 mei gemaakt in de slaapkamer van het meisje. Gechoqueerd door wat hij zag, trok de jongen samen met de halfzus van het slachtoffer naar de politie.

Seksueel getinte berichten

W.V. werd meteen gearresteerd. Hij beweerde dat het meisje zélf op de betrekkingen had aangestuurd. “Ze wou seks met een oudere man en met mijn domme kop heb ik daaraan toegegeven”, klonk het. De moeder van het meisje bevestigde dit en aanvankelijk deed het slachtoffer dit ook. Maar na een gesprek met haar biologische vader kwam ze daarop terug en verklaarde ze hoe ze moest zeggen dat ze zelf toenadering had gezocht, zodat W.V. niet te lang in de gevangenis zou moeten zitten.

Op 7 juni 2023 werd het meisje opnieuw verhoord en vertelde ze hoe haar stiefvader zich eerder al een paar keer aan haar vergrepen had in zijn vrachtwagen. Ze was toen pas vijftien jaar oud. Thuis zou ze ook zeker twee à drie keer seks hebben gehad met de beklaagde, die haar veel seksueel getinte berichten stuurde. Naar eigen zeggen wou ze geen seks, maar dreigde W.V. ermee dat hij haar mama tegen haar ging opzetten.

Uit de wind gezet

Dat hij eenmalig en op haar eigen vraag seks had met zijn stiefdochter strookt volgens de rechtbank niet met de inhoud van het filmpje. Daarop is te horen hoe W.V. zegt “dat het de vorige keer toch geen zeer heeft gedaan” en “dat ze er toen deugd heeft van gehad”. Dat het meisje haar stiefvader aanvankelijk uit de wind probeerde te zetten wordt bevestigd door de berichten die ze meteen erna naar haar moeder stuurde en waarin ze schrijft “dat ze haar mama geholpen heeft”.

Geen lessen getrokken

Opmerkelijk: in mei 2019 kreeg W.V. al eens vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor zware zedenfeiten op zijn minderjarige stiefdochter uit een vorige relatie. “Het is schrijnend vast te moeten stellen dat hij geen enkele les trok uit die veroordeling en de gevolgde therapie. Hij is een seksueel roofdier en een reëel gevaar voor alle jonge meisjes in zijn omgeving”, oordeelde de rechtbank.

Aan de burgerlijke partijen moet de beklaagde in totaal 8.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)