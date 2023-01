Seksueel getinte chats met minderjarigen: Politicus mag zich vijf jaar niet meer verkiesbaar stellen

De rechtbank van Kortrijk heeft een West-Vlaamse ex-politicus veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. De man, die tot voor kort politiek actief was voor de West-Vlaamse Open VLD, had seksueel getinte chatgesprekken met minderjarigen. Met een van hen probeerde hij ook af te spreken.

Een 51-jarige man uit Kortrijk die politiek actief was bij Open VLD in Zuid-West-Vlaanderen is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden en een voorwaardelijke boete van 1.200 euro voor het voeren van seksueel getinte chatgesprekken met enkele minderjarigen.

Jimmy B

Hij moet zich aan enkele voorwaarden houden en mag zich de komende 5 jaar niet meer verkiesbaar stellen. Open VLD nam er al afstand van. De 51-jarige Kortrijkzaan gaf zich in 2017 uit als ‘Jimmy B’ op een Nederlandse chat site. Daar had hij contact met enkele minderjarige meisjes en een jongen. “Hij vroeg hen om een spelletje te spelen en stuurde foto’s van zichzelf, ook van zijn geslachtsdeel”, aldus de openbare aanklager.

“Na het beëindigen van de chat contacteerde hij één van hen via de applicatie KIK. Het is via die applicatie dat de Nederlandse politie bij de beklaagde is uitgekomen. Hij wist ook dat het om minderjarigen ging, want aan de jongen vroeg hij zijn leeftijd. Toen hij antwoordde dat hij 14 jaar was, vroeg hij om seksuele handelingen te kunnen stellen bij elkaar.”

De gesprekken werden ook na een huiszoeking bij de man teruggevonden. “Hij ging op een slinkse manier te werk want zijn zoekhistorie werd systematisch gewist.”

Zijn advocaat vroeg J. V. de gunst van de opschorting te verlenen, gekoppeld aan verschillende voorwaarden die hij zou moeten naleven. “De feiten dateren al van 2017, in zes jaar tijd is hij een andere man geworden. Hij zat toen in een moeilijke periode, waaronder een relationele dip. Hij kwam in een neerwaarts sneeuwbaleffect terecht en ging over tot het plegen van deze laakbare feiten. Uiteindelijk speelde het zich ook allemaal slechts virtueel af.”

Excuses

De man zelf bood zijn excuses aan op de rechtbank. “Ik ben geweldig boos op mezelf en heb het er bijzonder lastig mee”, zei hij tegen de rechter. “Ik weet dat ik fout was en zal een straf aanvaarden.”

De man was enkele jaren politiek actief voor Open VLD in de regio Zuid-West-Vlaanderen maar ondertussen nam de partij er al afstand van. In 2018 stond hij nog op de kieslijst voor de provincieraadsverkiezingen.

Als hij de celstraf voorwaardelijk wil houden, moet hij zich aan de opgelegde voorwaarden houden. Zo moet hij zich voor zijn seksuele problematiek laten begeleiden. Aan één van de slachtoffers moet hij een schadevergoeding van 1.500 euro betalen. (LSi)