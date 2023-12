Seksdates met veertienjarig meisje leveren Ieperling drie jaar voorwaardelijke celstraf op

Een 30-jarige man uit Elverdinge had drie seksdates met een veertienjarig meisje, dat hij via sociale media benaderd had. Dat levert hem nu drie jaar voorwaardelijke celstraf op. Zo mag hij geen contact meer hebben met minderjarigen.

De feiten kwamen aan het licht toen het slachtoffer aan haar moeder opbiechtte dat ze in de nacht van 10 september 2022 thuis was weggelopen om betaalde seks te hebben met een onbekende man. Onderzoek van de gsm van de tiener wees uit dat ze via WhatsApp en Snapchat gesprekken voerde met een man, die later geïdentificeerd werd als beklaagde A.A. (30) uit Elverdinge.

De gesprekken waren gaandeweg seksueler van aard geworden en uiteindelijk stuurde A.A. aan op een fysieke ontmoeting, ook al gaf het meisje zelf aan dat ze nog maar veertien jaar oud was. Het kwam tot drie ontmoetingen in Blankenberge. Telkens bevredigde A.A. het meisje oraal en manueel in zijn wagen. Tijdens zijn verhoor op 26 oktober vorig jaar gaf hij toe dat hij vanaf de tweede ontmoeting wist hoe oud het meisje was. Daags nadien werd hij aangehouden.

A.A. zat vier maanden in voorhechtenis. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat een gebrek aan sociaal contact en een laag zelfbeeld bij A.A. tot de feiten hadden geleid. “Hij herleidde het slachtoffer tot een willoos object van zijn eigen lustbevrediging”, aldus de rechtbank, die er wel rekening mee hield dat A.A. nog niet eerder voor dergelijke feiten veroordeeld werd.

De beklaagde kreeg een resem strikte voorwaarden opgelegd. Zo mag hij de komende drie jaar geen contact meer hebben met minderjarigen, tenzij de ouders erbij zijn. Hij moet ook therapie volgen. Aan het slachtoffer moet hij 750 euro schadevergoeding betalen. (AFr)