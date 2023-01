Schroothandelaar uit De Haan riskeert twee jaar cel voor witwas bij invoer van bijna 700 kilogram cocaïne in container

Een 58-jarige schroothandelaar uit De Haan riskeert voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf voor witwaspraktijken bij de invoer van 679 kilo cocaïne in een container met mangaanerts. Voor de smokkel kreeg Marino S. eerder al vijf jaar cel, waarvan vier effectief.

In de Antwerpse haven werden op 21 februari 2020 in een container met mangaanerts uit Brazilië ruim 600 pakketten met in totaal bijna 700 kilogram cocaïne aangetroffen. De drugs hadden een straatwaarde van liefst 35 miljoen euro en waren bestemd voor schroothandelaar Marino S. (58), die toen nog in Moorslede woonde. De factuur van het mangaanerts stond op naam van zijn firma langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. In maart vorig jaar kreeg Marino S. in beroep vijf jaar cel, waarvan vier effectief.

Tijdens het onderzoek bracht het gerecht ook de geldstromen op de rekeningen van Marino S. in kaart. Een storting van 51.000 euro schreef hij volgens het OM valselijk toe aan de verkoop van een schilderij. Later beweerde S. dat het om spaargeld ging, maar het gerecht hecht daar evenmin geloof aan. “Het ging duidelijk om geld van de criminele organisatie die via zijn schroothandel het mangaanerts wou aankopen”, stelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “Hij wou zijn opdrachtgevers buiten schot houden.”

Volgens de verdediging is het niet aangetoond dat de gestorte geldsommen een criminele oorsprong hadden. “Van witwas kan dan ook geen sprake zijn”, klonk het. “Het ging onder meer om voorschotten dat hij vroeg aan grote klanten om de factuur van 254.000 euro voor het mangaanerts te kunnen betalen.” Ook voor de vennootschap van S. en een vermeende stroman uit Antwerpen werd de vrijspraak gevraagd. De uitspraak volgt op 27 februari. (AFr)