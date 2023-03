Schot met alarmpistool levert bezoeker Waregemse kerstmarkt 10 maanden cel op

De 39-jarige man uit Waregem die op kerstdag aan de rolschaatspiste en de winterchalets van Waregem Wintert op de Markt een schot loste met een alarmpistool is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro. “Ik nam het wapen mee om af te schrikken, niet om iemand te verwonden”, klonk het.

Op 25 december 2022 raakte Rocky B. door een vriendin die hem vergezelde verwikkeld in een discussie met een groepje Esseveesupporters. Eerder die dag was hij samen met die vriendin en hun kinderen naar de kermis in Waregem Expo geweest. De discussie ontaardde in een schermutseling waarbij de vriendin aan de haren werd getrokken.

B. besliste naar huis terug te keren om erger te voorkomen. “Maar de vriendin kon het niet verkroppen dat ze aan de haren was getrokken en drong er op aan om terug te keren”, aldus de advocate van B. “Ze lieten de kinderen thuis achter en keerden terug.”

Afschrikmiddel

Op de kerstmarkt kwam het zoals te verwachten was opnieuw tot een discussie. “Ik had een alarmpistool meegenomen als afschrikmiddel”, aldus B. “Toen die groep voetbalsupporters zich tegen mij keerde, schoot ik in de lucht. Ik heb op niemand gericht.”

Volgens de openbare aanklager zette hij wel degelijk het alarmpistool op de borst van één van zijn opponenten. Bij een huiszoeking konden het alarmpistool en een stroomstootwapen in de brievenbus worden gevonden. “Ach, het was stom om het wapen mee te nemen en terug te keren”, gaf B. toe. Hij zal na de uitspraak nu snel de cel kunnen verlaten en voor zijn 14-jarige zoon kunnen zorgen. (LSi)