Schoolinbreker krijgt jaar na vonnis alsnog 12 maanden effectieve cel

Een 22-jarige jongeman uit Alveringem moet een jaar nadat hij een celstraf met uitstel kreeg voor een reeks inbraken in scholen in Nieuwpoort alsnog naar de gevangenis. I.V. werd onlangs betrapt in een wagen met drugs en krijgt daarom nu toch 12 maanden effectief.

Op 28 juni vorig jaar kreeg I.V. uit Alveringem 12 maanden cel met uitstel opgelegd voor een reeks inbraken in scholen in Nieuwpoort. In 2019 en 2020 braken zes jongeren in wisselende samenstellingen binnen in De Vierboete, het Stella Maris, het Sint-Bernarduscollege en een afdeling van het GO! Ook in een kinderdagverblijf werd ingebroken.

Telkens werd een raam geforceerd en gingen ze op zoek naar geld en elektronica. Op 28 juni vorig jaar werden ze veroordeeld. I.V. werd daarbij als leider van de bende aanzien en kreeg met 12 maanden cel met uitstel de zwaarste straf. “Ondanks die kans bleef hij in aanraking komen met de politie”, sprak de procureur.

Verborgen ruimtes

“Onlangs werd hij in een wagen tussen Veurne en Alveringem betrapt waarin verschillende zakjes cannabis en hasj gevonden werden in verborgen ruimtes”, sprak de procureur.

“Hij zat er met drie vrienden samen en ik vraag zijn celstraf nu effectief op te leggen omdat hij zo zijn voorwaarden schond.” Zijn advocaat probeerde de rechter nog te overtuigen dat hij zelf geen drugdealer is en impulsief meereed met zijn vrienden op weg naar een dealer in Oostende voor hen maar dat mocht niet baten. De rechter legde hem nu 12 maanden cel effectief op en stuurde I.V. naar de gevangenis. (JH)