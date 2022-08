Schooldirecteur BuSO Ravelijn vrij onder voorwaarden voor grensoverschrijdend gedrag

In een dossier van grensoverschrijdend gedrag is de schooldirecteur van de Brugse middelbare school BuSO Ravelijn vrijdagochtend onder voorwaarden vrijgelaten door de Brugse raadkamer. De verdachte had de gevangenis eind juni al met een enkelband mogen verlaten.

Het onderzoek ging van start naar aanleiding van een klacht tegen de directeur van de Brugse middelbare school BuSO Ravelijn. Vervolgens werd de verdachte begin juni opgepakt door de politie. Het parket bevestigde toen dat hij verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een meerderjarig slachtoffer. Het zou gaan om een leerling met een mentale beperking. Later dienden ook de ouders van een tweede mogelijk slachtoffer nog klacht in. Over de precieze inhoud van de zaak werd door de procureur echter niet gecommuniceerd.

Beroep aangetekend

Na verhoor besliste de onderzoeksrechter om de schooldirecteur aan te houden. Op 14 juni wilde de raadkamer hem al onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket tekende beroep aan tegen die beslissing. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste op 28 juni uiteindelijk om de voorhechtenis te verlengen, weliswaar onder elektronisch toezicht.

De Brugse raadkamer moest zich vrijdagochtend opnieuw buigen over de verlenging van dat elektronisch toezicht. Meester Kris Vincke vroeg echter met succes om zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de directeur voortaan dus geen enkelband meer hoeft te dragen.