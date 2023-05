Schijnhuwelijk breekt man zuur op: verantwoording voor rechter na slagen aan ‘echtgenote’

De in Syrië geboren S.A. zal in de toekomst wellicht twee keer nadenken voor hij in het huwelijksbootje stapt. De man trouwde met een vrouw uit Marokko, die op zoek was naar verblijfspapieren. Het kwam tot enkele schermutselingen tussen de twee, waarbij er klappen vielen. Toen de vrouw wou vluchten, viel ze van de eerste verdieping naar beneden en brak haar voet.

S.A. maakte er op een bepaald moment geen geheim van dat hij op zoek was naar een vrouw om voor zijn kinderen te zorgen. Hij werd voorgesteld aan een dame uit Marokko en twee dagen later huwden ze volgens de islamitische gebruiken. Het koppel klopte ook aan in het stadhuis van Poperinge om te trouwen, maar hun huwelijk werd afgewezen. Ondertussen woonde het paar in een appartement op de Paardenmarkt in Poperinge. Daar kwam het blijkbaar regelmatig tot een schermutseling tussen de twee.

In januari was er een eerste ruzie, twee dagen later was het opnieuw prijs. S.A. zou de vrouw daarbij aan de haren hebben getrokken. De ‘echtgenote’ wou de vlucht nemen en kroop door het venster naar buiten. Hun flat bevond zich boven een pittazaak. De vrouw klom naar beneden en greep daarbij de lamp vast aan de buitenkant van het restaurant. Die lamp kraakte echter af, de vrouw donderde op de straatstenen en brak haar voet.

Tien maanden cel en geldboete

S.A. verscheen voor de feiten voor de onderzoeksrechter en hij verbleef enkele maanden in voorarrest. Nu moest hij zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor slagen en bedreigingen aan de vrouw. Hij riskeert tien maanden cel en een geldboete, eventueel met voorwaarden. Meester Filip Houvenaghel, die het opneemt voor de man, zei nuance te missen in het verhaal van de procureur. “Die vrouw was enkel op zoek naar verblijfspapieren. Ze stelde mijn cliënt zelfs voor samen een kind te krijgen om de nodige documenten te kunnen verkrijgen. Ondertussen verblijft ze ergens in Frankrijk.” De man ontkent niet dat er slagen zijn gevallen, maar vraagt de vrijspraak voor de bedreigingen. Ook het feit dat ze haar voet brak, is volgens de verdediging haar eigen schuld. De rechter merkte wel op dat een getuige de man hoorde zeggen dat de kinderen noch de vrouw een verklaring mochten afleggen aan de politie. Vonnis op 8 juni. (CMW)