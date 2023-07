Scheepvaartpolitie redt 49 vluchtelingen uit gammel bootje voor kust Oostduinkerke: mensensmokkelaars riskeren tot acht jaar celstraf

Vier Iraakse Koerden riskeren voor de Brugse rechtbank tot acht jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel met rubberbootjes. Ze werden geklist na feiten in Koksijde. Een van hun kompanen kreeg eerder al zeven jaar cel.

Op 27 mei 2021 kreeg een patrouille van de politiezone Westkust een verdachte bestelwagen in de gaten. De agenten zagen op een bepaald ogenblik enkele mensen uit het voertuig springen en de Oostduinkerkse duinen inrennen. Een drone spotte even later een groep van 66 transmigranten. Op het strand lag een 25 jaar oude rubberboot, een pomp, een buitenboordmotor en jerrycans met benzine klaar. Er stond ook een doos met reddingsvesten, maar die bleken totaal niet geschikt voor een oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Veel Vietnamezen

In totaal werden die nacht 80 transmigranten uit de duinen geplukt. De meesten waren van Vietnamese origine. Een aantal van hen was pas een week eerder door de scheepvaartpolitie gered uit een rubberbootje voor de kust van Oostduinkerke. In het vaartuig was plaats voor twaalf mensen, maar er zaten 49 transmigranten in.

De politie sloeg ter plaatse Ajub U. (42) in de boeien. De Iraakse Koerd kreeg zeven jaar effectieve celstraf. In beroep werd die straf bevestigd. Dankzij verder onderzoek kwamen nog vier Iraakse Koerden in het vizier. Fatah D. (26) en Mohamed T. (26) werden door de slachtoffers aangewezen als smokkelaars. Zij riskeren zes jaar cel.

Ontkenning

Het parket kon Barzan A. (54) identificeren door zijn vele telefonische contacten met Ajub U. Volgens het parket behoorde hij tot het middenkader van de bende. Hij kijkt aan tegen acht jaar cel. Xamgin M. (35) riskeert zeven jaar cel. Ook hij stond in telefonisch contact met U.

Fatah D. en Mohamed T. ontkennen de smokkel en beweren dat ze zelf gesmokkeld wilden worden naar het Verenigd Koninkrijk. Hun advocaten drongen aan op de vrijspraak. “Zij zijn zelf slachtoffer”, klonk het. Ook Barzan A. wast de handen in onschuld. “Hij was enkel als toerist in Oostduinkerke. Dat bewijzen de foto’s op zijn telefoon.” Xamgin M. kwam niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 13 juli. (AFr)